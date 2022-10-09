Касильяс написал, что он гей. Пуйоль ответил: «Пора рассказать о нас, Икер ❤️😘»

Теги Барселона Реал Мадрид Карлес Пуйоль Икер Касильяс Ла Лига Сборная Испании по футболу Сара Карбонеро ЛГБТ Футбол

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс написал, что он гей.

«Надеюсь, вы уважаете меня. Я гей. Всем счастливого воскресенья», – написал экс-вратарь сборной Испании в твиттере.

Бывший партнер Касильяса по сборной, экс-защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на этот твит своим: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер ❤️😘».

Напомним, в 2009 году Касильяс начал встречаться с испанской телеведущей Сарой Карбонеро. 20 марта 2016 года они поженились. У пары двое сыновей: Мартин (2014) и Лукас (2016). 12 марта 2021 года пара объявила о расставании после 12 лет вместе.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные