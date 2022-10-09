Касильяс написал, что он гей. Пуйоль ответил: «Пора рассказать о нас, Икер ❤️😘»

Бывший вратарь написал, что он гей.

«Надеюсь, вы уважаете меня. Я гей. Всем счастливого воскресенья», – написал экс-вратарь сборной в твиттере.

Бывший партнер Касильяса по сборной, экс-защитник «Барселоны» отреагировал на этот твит своим: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер ❤️😘».

Напомним, в 2009 году Касильяс начал встречаться с испанской телеведущей . 20 марта 2016 года они поженились. У пары двое сыновей: Мартин (2014) и Лукас (2016). 12 марта 2021 года пара объявила о расставании после 12 лет вместе.