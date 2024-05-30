Министр спорта Татарстана о продлении контракта Рахимова: «Правильное решение. Рашид Маматкулович всегда держал удар, несмотря на сложные периоды»
Министр спорта Татарстана прокомментировал продление контракта Рашида Рахимова.
Главный тренер «Рубина» подписал соглашение до 2026 года.
«Тренерская стезя – неблагородный труд: победа – общая, а проигрыш – тренерский. В этом плане Рашид Маматкулович – очень крепкий и компетентный человек. Этим он мне и импонирует. Он всегда держал удар, несмотря на сложные периоды. Он знает свое дело. Задачи, которые стояли перед ним, были выполнены, команда укрепилась в РПЛ и показала зубы грандам российского футбола.
Сегодня «Рубин» – крепкий, некомфортный для многих соперник. Команда настроена на результат, показывает атакующий футбол, при этом не забывает и об обороне. Считаю, что продление контракта с Рахимовым – правильное решение руководства клуба.
В следующем году у главного тренера юбилей. Надеюсь, это тоже будет мотивацией для больших успехов. Болею за «Рубин» и рад, что амбициозный тренер хочет добиться еще больших успехов с командой», – сказал Владимир Леонов.