Министр спорта Татарстана о продлении контракта Рахимова: «Правильное решение. Рашид Маматкулович всегда держал удар, несмотря на сложные периоды»

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Владимир Леонов Спорт-Экспресс Футбол

Министр спорта Татарстана прокомментировал продление контракта Рашида Рахимова.

Главный тренер «Рубина» подписал соглашение до 2026 года

«Тренерская стезя – неблагородный труд: победа – общая, а проигрыш – тренерский. В этом плане Рашид Маматкулович – очень крепкий и компетентный человек. Этим он мне и импонирует. Он всегда держал удар, несмотря на сложные периоды. Он знает свое дело. Задачи, которые стояли перед ним, были выполнены, команда укрепилась в РПЛ и показала зубы грандам российского футбола.

Сегодня «Рубин» – крепкий, некомфортный для многих соперник. Команда настроена на результат, показывает атакующий футбол, при этом не забывает и об обороне. Считаю, что продление контракта с Рахимовым – правильное решение руководства клуба.

В следующем году у главного тренера юбилей. Надеюсь, это тоже будет мотивацией для больших успехов. Болею за «Рубин» и рад, что амбициозный тренер хочет добиться еще больших успехов с командой», – сказал Владимир Леонов.

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3 комментария
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Как бы то ни было Рубин и Рахимов удачно нашли друг друга в подходящее время ..
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да всё равно уволят по ходу сезона
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Маматкунович
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