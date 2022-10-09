Роналду забил первый гол с игры в 10-м матче сезона за «МЮ» – «Эвертону» на выезде

забил первый гол с игры в 10-м матче сезона.

37-летний португалец на 29-й минуте матча 10-го тура между и (2:1, перерыв) вышел на замену вместо получившего травму Антони Марсьяля.

На 44-й минуте Криштиану забил с передачи хавбека , совершившего первое результативное действие за «МЮ».

Роналду забил второй гол в сезоне, но первый с игры. В матче Лиги Европы против «Шерифа» (2:0) он реализовал пенальти.

Также форвард отдал голевой пас в матче Лиги Европы с «Омонией» (3:2). Его статистика – здесь.