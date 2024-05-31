«Урал» уволил Гончаренко, Путин наградил Винер, Фетисова и Матыцина, Глушаков помирился с Каррерой, чемпионского парада «Зенита» не будет, «Даллас» в финале НБА и другие новости

1. «Урал» отправил в отставку Виктора Гончаренко после поражения от «Акрона» в стыках РПЛ: похоже, клуб в агонии из-за страха вылететь. Эмоциональный Григорий Иванов заявил, что тренеру «не было резона» давать работать дальше, хотя Константин Генич уверен, что Гончаренко «выправил бы ситуэйшн».

2. Владимир Путин наградил Олега Матыцина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Ирина Винер получила от президента орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, а Вячеславу Фетисову был вручен орден Александра Невского.

3. Легенды «Спартака» Денис Глушаков и Массимо Каррера помирились. Как оказалось, помогла им в этом вопроса банка самогона.

4. «Зенит» не будет проводить чемпионский парад в этом сезоне.

5. Игрока «Монако» Мохамеда Камара, который заклеил логотип в поддержку борьбы с гомофобией, дисквалифицировали на 4 матча. «Нант» оштрафовал Мостафу Мохамеда, отказавшегося играть в посвященной борьбе с гомофобией футболке.

6. НБА. «Даллас» вышел в финал, выбив «Миннесоту» (4-1) в финале Запада. «Маверикс» сыграют за титул впервые с 2011 года.

7. Даниил Медведев, Новак Джокович, Александр Зверев, Денис Шаповалов пробились в 3-й круг «Ролан Гаррос», Карен Хачанов выбыл.

У девушек второй раунд преодолели Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Элина Аванесян, Арина Соболенко, Елена Рыбакина. Дарья Касаткина, Анна Калинская и Анастасия Павлюченкова вылетели.

8. НХЛ. «Флорида» обыграла «Рейнджерс» в пятом матче финала Востока (3:2 и 3-2 в серии). Бобровский одержал 40-ю победу в плей-офф (3-й российский вратарь с таким достижением), Панарин остался без очков, продлив безголевую серию до 8 игр.

9. Первый заход на главный трансфер межсезонья РПЛ: «Зенит» и «Спартак» включились в борьбу за Глушенкова. Игорь Осинькин считает, что Максим соответствует уровню «Барселоны» – как минимум по техническом потенциалу.

10. «Зенит» возглавил рейтинг Forbes самых эффективных российских клубов, СКА стал лучшим среди хоккейных команд. Успех петербургских клубов Роман Ротенберг объяснил «эффективным газпромовским менеджментом».

11. Американского тренера Далайлу Саппенфилд пожизненно отстранили за физическое и психологическое насилие над фигуристами.

12. У «Барселоны» пока нет возможности зарегистрировать Ханси Флика и его штаб из-за финансовых трудностей.

13. Тем временем «Реал» получит более 9 млн евро от концертов Тейлор Свифт на «Бернабеу» – 70% общего дохода.

14. Конор Макгрегор заявил, что Ислам Махачев подхватил стафилококк перед боем с Дастином Порье.

15. Цифра дня: 500 рублей в месяц составит налоговый вычет за сдачу ГТО.

Цитаты дня

Елизавета Худайбердиева: «Проведя отпуск в Европе, могу сказать – русских любят, по русским скучают. Ненависть и культурная отмена только в заявлениях чиновников»

Президент Чехии: «Правильно, что России не было на ЧМ – из-за их поведения в 2015-м. Никакой политики: помните финал с Канадой – это неспортивное поведение»

Кержаков о кричалке про «Зенит»: «Я бы сказал, что и кто позор футбола, но на меня статью заведут. Мы будем чемпионства выигрывать каждый раз и пускай будет так»

Плющев про слова Ротенберга о том, что Россия будет сразу бороться за 1-е место на ЧМ: «Сильно сомневаюсь. Мы за 10 лет проиграли на всех уровнях, не можем 4 звена равноценных найти»

Овечкин о предсезонке: «Ненавижу, хочется закончить с хоккеем. Я просто не люблю тренироваться. Перед сезоном – самое тяжелое»