Наполи – Лечче где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 26 мая
В воскресенье, 26 мая, сыграют Наполи и Лечче в 38 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Сан-Паоло».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Наполи – Лечче
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Наполи
- Фиорентина – Наполи : 2 – 2
- Наполи – Болонья : 0 – 2
- Удинезе – Наполи : 1 – 1
- Наполи – Рома : 2 – 2
- Эмполи – Наполи : 1 – 0
Последние матчи Лечче
- Лечче – Аталанта : 0 – 2
- Лечче – Удинезе : 0 – 2
- Кальяри – Лечче : 1 – 1
- Лечче – Монца : 1 – 1
- Сассуоло – Лечче : 0 – 3
Прогноз на матч Наполи – Лечче
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