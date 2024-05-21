Наполи – Лечче где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 26 мая

Теги серия А Италия Наполи Лечче Футбол

В воскресенье, 26 мая, сыграют Наполи и Лечче в 38 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

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Во сколько играют Наполи – Лечче

  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Наполи – Лечче

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