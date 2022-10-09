Владислав Третьяк: «Молодежь в зоне СВО – герои. А некоторые бегут и не хотят за свою страну… Как потом будут смотреть в глаза тем, которые пошли?»

назвал героями молодых людей, находящихся сейчас в зоне СВО.

«Молодежь в зоне специальной военной операции – герои. У нас много героев, передо мною здесь (на строительном чемпионате в Казани – прим. Sports.ru) выступал великий путешественник Федор Конюхов. Я вообще преклоняюсь перед ним: это же надо одному столько проплыть.

Ребята, которые сегодня на переднем фронте, они молодцы, они герои. А говорят, что молодежи нет. Они показывают пример мужества, отваги. Я встречался с этими ребятами, они потом опять идут туда.

А некоторые бегут и не хотят за свою страну… А потом приедут и как они будут смотреть в глаза тем людям, которые туда пошли? Не подумали?» – задался вопросом президент и депутат Государственной думы.