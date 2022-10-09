«Боруссия» Дортмунд об убийстве девушки полицией нравов в Иране: «Поддерживаем смелых женщин Ирана. Пол, цвет кожи, вера, ориентация неважны – все люди равны»

«Боруссия» Дортмунд выступила в поддержку иранских женщин.

В Иране с 16 сентября продолжаются массовые протесты. Поводом для общественного возмущения стала новость о смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» в Тегеране. В полицейском участке студентка впала в кому, а через три дня скончалась в больнице.

В начале октября случилась еще одна смерть. Семья 16-летней Сарины Исмаилзаде получила труп девушки с раздробленным черепом. Власти Ирана заявили, что девушка упала с высоты, а не погибла от тяжелых ударов дубинками в ходе протестов.

«Неважно, какого пола, цвета кожи, вероисповедания или сексуальной ориентации люди – для нас все равны. Мы поддерживаем смелых женщин Ирана. В память о Сарине Исмаилзаде», – сказано в заявлении клуба Бундеслиги.

Клуб разместил фотографию с баннером с мата 9-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (2:2). На баннере, который был размещен на трибуне, была фотография Сарины и подпись: «Эй, «Боруссия», на прошлой неделе вы лишились болельщицы. Сарина Исмаилзаде была убита исламским режимом Ирана. Будьте голосом Сарины!» На баннере также появились хэштеги #Иранпротестует и #МахсаАмини.

Форвард , вчера забивший гол на 95-й минуте, опубликовал в своем твиттере фото того же баннера возле стадиона.

Фото: twitter.com/BlackYellow

«Мое исключение из сборной не стоит и волоса иранской женщины». Азмун поддержал протесты после смерти 22-летней студентки