НБА. Предсезонные матчи. «Голден Стэйт» сойдется с «Лейкерс», «Клипперс» примут «Миннесоту»

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В воскресенье, 9 октября, состоится пять предсезонных матчей НБА.

«Голден Стэйт» Стефена Карри сойдется с «Лейкерс» Леброна Джеймса, «Клипперс» примут «Миннесоту».

НБА

Предсезонные матчи

Торонто – Чикаго
Дата проведения
10 октября, 01.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Новый Орлеан
Дата проведения
10 октября, 02.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Лейкерс
Дата проведения
10 октября, 03.30, «Chase Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Портленд
Дата проведения
10 октября, 04.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Клипперс – Миннесота
Дата проведения
10 октября, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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