НБА. Предсезонные матчи. «Голден Стэйт» сойдется с «Лейкерс», «Клипперс» примут «Миннесоту»
В воскресенье, 9 октября, состоится пять предсезонных матчей НБА.
«Голден Стэйт» Стефена Карри сойдется с «Лейкерс» Леброна Джеймса, «Клипперс» примут «Миннесоту».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 10 октября, 01.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 10 октября, 02.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 10 октября, 03.30, «Chase Center»
- Дата проведения
- 10 октября, 04.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 10 октября, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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