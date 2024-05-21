Фрозиноне – Удинезе где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 26 мая
В воскресенье, 26 мая, сыграют Фрозиноне и Удинезе в 38 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Stadio Benito Stirpe».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Фрозиноне – Удинезе
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Фрозиноне
- Монца – Фрозиноне : 0 – 1
- Фрозиноне – Интер : 0 – 5
- Эмполи – Фрозиноне : 0 – 0
- Фрозиноне – Салернитана : 3 – 0
- Торино – Фрозиноне : 0 – 0
Последние матчи Удинезе
- Удинезе – Эмполи : 1 – 1
- Лечче – Удинезе : 0 – 2
- Удинезе – Наполи : 1 – 1
- Болонья – Удинезе : 1 – 1
- Удинезе – Рома : 1 – 2
Прогноз на матч Фрозиноне – Удинезе
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