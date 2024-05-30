Ройс об уходе из «Боруссии»: «Не может быть ничего лучше, чем выиграть ЛЧ в своем последнем матче»

Марко Ройс высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.

Дортмундская « » встретится с « » на «Уэмбли» 1 июня. Это будет последний матч за немецкий клуб.

«Замечательно. Я бы сказал, что не может быть ничего лучше, чем провести свой последний матч в финале чемпионов и выиграть его.

Я начал свой путь с финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» в 2013 году и заканчиваю финалом в 2024-м. Карьеру в «Дортмунде» можно завершить и хуже», – сказал 34-летний полузащитник.