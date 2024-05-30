Ройс об уходе из «Боруссии»: «Не может быть ничего лучше, чем выиграть ЛЧ в своем последнем матче»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Марко Ройс Футбол

Марко Ройс высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.

Дортмундская «Боруссия» встретится с «Реалом» на «Уэмбли» 1 июня. Это будет последний матч Ройса за немецкий клуб.

«Замечательно. Я бы сказал, что не может быть ничего лучше, чем провести свой последний матч в финале Лиги чемпионов и выиграть его. 

Я начал свой путь с финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» в 2013 году и заканчиваю финалом в 2024-м. Карьеру в «Дортмунде» можно завершить и хуже», – сказал 34-летний полузащитник. 

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16 комментариев
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Очень надеюсь, что все получится.
Марко - один из моих самых любимых игроков.
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Тони Кроос: Согласен
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Было бы здорово, если бы Ройс победный гол забил!
Удачи шмелям в финале!
+8
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А он на Евро поедет?
Ройс в 2021 отказался от вызова на Евро вроде как и вообще завершил карьеру в сборной, так как не вытягивал бы нагрузки и там и в клубе.
+1
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Ответ Антиплащ
Было бы здорово, если бы Ройс победный гол забил! Удачи шмелям в финале!
Со штрафного
+3
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И не сломаться, шутка друзья )
0
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Жаль Ройса, кроме Кубка и Суперкубка Германии ничего не выиграет
+2
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Да уж, надеюсь Тони Кроос напоследок сможет одержать победу в самом престижном клубном турнире.
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Тони Кроос и Марко Ройс. Да, задача одна, а команды разные.
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Ответ Фарид Харисов
Ройс в 2021 отказался от вызова на Евро вроде как и вообще завершил карьеру в сборной, так как не вытягивал бы нагрузки и там и в клубе.
Спасибо за информацию 🤝
+1
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Ответ Goldstream
Очень надеюсь, что все получится. Марко - один из моих самых любимых игроков.
шансов крааайне мало , но будем верить . чем черт не шутит )
+5
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