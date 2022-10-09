Соболев забивает в 7 матчах подряд за «Спартак» и сборную России. Он сделал дубль в игре с «Крыльями»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сборная России по футболу Александр Соболев Футбол

Форвард «Спартака» Александр Соболев продлил результативную серию.

25-летний нападающий сделал дубль в матче с «Крыльями Советов» в 12-м туре Мир РПЛ (3:2, второй тайм).

Соболев забивает на протяжении 7 матчей подряд – в Премьер-лиге, Фонбет Кубке России и за сборную России в игре с Кыргызстаном. Серия началась с матча РПЛ против «Зенита» (1:2) 4 сентября.

На этом отрезке Соболев забил 8 голов в 7 матчах, причем лишь один – с пенальти.

Александр забил 6 голов и отдал 4 результативных паса в этом розыгрыше Премьер-лиги. Его подробная статистика – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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