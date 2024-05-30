Родриго о желании выиграть ЛЧ: «Оценю на 1000 по шкале от 1 до 10. «Реал» выиграл все финалы, которые я видел, и, надеюсь, так будет и дальше»

Родриго оценил свое желание выиграть Лигу чемпионов.

«По шкале от одного до десяти я оценю свое желание выиграть эту Лигу чемпионов на тысячу. Говорят, что « » никогда не проигрывает в финалах, и я надеюсь, что это снова будет так. «Реал» выиграл все финалы, которые я видел, и я надеюсь, что так будет и дальше.

Я всегда говорю, что шансы в финале – 50 на 50. Конечно, «Мадрид», всегда считают фаворитом, но для меня шансы все равно 50 на 50.

Я уже выигрывал Лигу чемпионов и очень рад этому, но я хочу выиграть больше, гораздо больше.

Успехи старших коллег – просто сумасшедшие. Начо, , ... Они играют здесь уже много лет и по-прежнему хотят побеждать, как в первый день», – сказал вингер «Реала».

В финале Лиги чемпионов мадридский клуб встретится с «Боруссией». Матч состоится 1 июня.