Родриго о желании выиграть ЛЧ: «Оценю на 1000 по шкале от 1 до 10. «Реал» выиграл все финалы, которые я видел, и, надеюсь, так будет и дальше»

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Начо Фернандес Даниэль Карвахаль Родриго Футбол

Родриго оценил свое желание выиграть Лигу чемпионов.

«По шкале от одного до десяти я оценю свое желание выиграть эту Лигу чемпионов на тысячу. Говорят, что «Реал Мадрид» никогда не проигрывает в финалах, и я надеюсь, что это снова будет так. «Реал» выиграл все финалы, которые я видел, и я надеюсь, что так будет и дальше.

Я всегда говорю, что шансы в финале – 50 на 50. Конечно, «Мадрид», всегда считают фаворитом, но для меня шансы все равно 50 на 50.

Я уже выигрывал Лигу чемпионов и очень рад этому, но я хочу выиграть больше, гораздо больше.

Успехи старших коллег – просто сумасшедшие. Начо, Модрич, Карвахаль... Они играют здесь уже много лет и по-прежнему хотят побеждать, как в первый день», – сказал вингер «Реала».

В финале Лиги чемпионов мадридский клуб встретится с «Боруссией». Матч состоится 1 июня.

37 комментариев
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Ответ Dexter Morgan
Фанаты Барселоны дружно обитают на ветках Реала.
У «Барсы» пока нет возможности зарегистрировать фанатов на своих ветках из-за финансовых трудностей
+21
-4
+17
Давайте, парни, снова возьмите своего ушастого питомца! Он к вам уже так привык, не любит чужих!)
+18
-8
+10
Фанаты Барселоны дружно обитают на ветках Реала.
+12
-7
+5
Ответ rigobersong
Рахил, Абду, Азамат, Заурбек, Зарема главные фанаты риала:)) Ничего против не имею, но как бы с географией боления понятно:))
Сказал Ригобек))))))))))))
+5
-3
+2
Ответ Ллб
Вообще, серия испанских клубов в финалах еврокубков в 21 веке -- это что-то сверхудивительное и даже немного иррацианальное
Хозяева АПЛ
+1
0
+1
Аминь. Так и будет.
+7
-7
0
Вообще, серия испанских клубов в финалах еврокубков в 21 веке -- это что-то сверхудивительное и даже немного иррацианальное
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Родриго хозяйн Сити, как Мюллер хозяйн Барсы
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Ответ Этот Райола хочет денег
Давайте, парни, снова возьмите своего ушастого питомца! Он к вам уже так привык, не любит чужих!)
Иначе быть не может)) все таки последняя ЛЧ в таком формате, естественно Реал должен ее выиграть)
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Ответ superbro
У «Барсы» пока нет возможности зарегистрировать фанатов на своих ветках из-за финансовых трудностей
Но Пике с Рубиалесом найдут "дырку", и обойдут все законные финансовые коридоры.
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Ответ Dexter Morgan
Вообще всё в руках Реала. Реал мотивирован на 300%. Дополнительной мотивацией является для Джуда игра против бывшей команды. А Кроос прощается с Мадридом и клубным футболом. Карьера близка к завершению. Я молчу вообще о том, что для ЛЧ и для финала ЛЧ вообще не нужна дополнительная мотивация.
Про игру против бывшей команды бред. С чего это какой либо игрок должен хотеть играть с бывшей командой и печалить ее побеждая, а тем более забивая голы? Другое дело если ушел со скандалом
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Ответ Dexter Morgan
Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории Барселоны, Испании и всего мироздания, видевшим победы Реала во всех турнирах. Как говорится, каждому своё. Ямалю титулы за молодость. А Родриго титулы.
Комментарий удален модератором
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