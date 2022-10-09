Винер об отстранении сборной: «Теперь страны для нас – это регионы России. И если взять регионы, то получается настоящий ЧМ, у нас прекрасные девочки»
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась об отстранении российских спортсменок.
«Теперь страны для нас – это регионы России. Это огромная страна. И если взять регионы России, то это получается настоящий чемпионат мира.
И в индивидуальной программе, и в групповых упражнениях у нас прекрасные девочки. И если нас не допустят до Олимпийских игр, то художественная гимнастика будет несмотрибельным видом спорта, не таким, какой он был раньше.
Потому что куда люди ходят? Они ходят на звезд», – сказала Винер в документальном фильме «Спартакиада сильнейших. Вызов принят» на «Матч ТВ».
Винер говорит, что художественной гимнастикой занимаются больше, чем футболом. Правда, что ли?
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