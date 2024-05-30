Серия Б. Плей-офф. «Кремонезе» примет «Венецию» Черышева и Ваноли в первом матче за выход в Серию А
«Кремонезе» примет «Венецию» в первом матче плей-офф за выход в Серию А.
В полуфиналах «Кремонезе» по сумме двух матчей обыграл «Катандзаро» (2:2, 4:1), а «Венеция» с Денисом Черышевым в составе под руководством Паоло Ваноли прошла «Палермо» (1:0, 2:1).
Ранее в высший дивизион Италии поднялись победитель Серии Б «Парма» и занявший второе место «Комо».
Серия Б
Плей-офф за выход в Серию А
Финал
Первый матч
- Дата проведения
- 30 мая, 21.30, «Stadio Giovanni Zini»