Серия Б. Плей-офф. «Кремонезе» примет «Венецию» Черышева и Ваноли в первом матче за выход в Серию А

Теги серия А Италия результаты Денис Черышев Д2 Италия Венеция Кремонезе Паоло Ваноли Футбол

«Кремонезе» примет «Венецию» в первом матче плей-офф за выход в Серию А.

В полуфиналах «Кремонезе» по сумме двух матчей обыграл «Катандзаро» (2:2, 4:1), а «Венеция» с Денисом Черышевым в составе под руководством Паоло Ваноли прошла «Палермо» (1:0, 2:1).

Ранее в высший дивизион Италии поднялись победитель Серии Б «Парма» и занявший второе место «Комо».

Серия Б

Плей-офф за выход в Серию А

Финал

Первый матч

Кремонезе – Венеция
Дата проведения
30 мая, 21.30, «Stadio Giovanni Zini»
Онлайн матча

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5 комментариев
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За Венецию 🤘🤘🤘
+4
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+3
Ответ Иван Рыбаков
За Черешева в Серии А!
Уже сообщили,что контракт с ним продлевать не будут.Так что в любом случае Серии А ему не видать.
+1
0
+1
За Черешева в Серии А!
0
0
0
Forza Venezia
0
0
0
Ответ Назар Лозинский
Уже сообщили,что контракт с ним продлевать не будут.Так что в любом случае Серии А ему не видать.
Грустно.
0
0
0
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