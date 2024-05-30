Серия Б. Плей-офф. «Кремонезе» примет «Венецию» Черышева и Ваноли в первом матче за выход в Серию А

«Кремонезе» примет «Венецию» в первом матче плей-офф за выход в Серию А.

В полуфиналах « » по сумме двух матчей обыграл «Катандзаро» (2:2, 4:1), а « » с в составе под руководством прошла «Палермо» (1:0, 2:1).

Ранее в высший дивизион Италии поднялись победитель «Парма» и занявший второе место «Комо».

Серия Б

Плей-офф за выход в Серию А

Финал

Первый матч