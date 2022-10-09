«Сент-Луис» обменял Костина в «Эдмонтон» на Саморукова

и совершили обмен российскими хоккеистами.

Нападающий переходит в состав «Ойлерс». Защитник стал хоккеистом «Блюз».

Ранее оба хоккеиста помещались на драфт отказов.

Саморуков продлил контракт с «Ойлерс» на год и 775 тысяч долларов 3 марта. В сезоне-2021/22 он дебютировал в НХЛ. Саморуков провел одну игру в лиге, не набрав очков. В АХЛ он сыграл 51 матч и набрал 18 (3+15) баллов.

28 июля Костин и «Сент-Луис» заключили односторонний контракт на год и 750 тысяч долларов.

В 40 матчах прошлого чемпионата НХЛ нападающий набрал 9 (4+5) очков. В 17 играх АХЛ на его счету 6 (3+3) баллов, в 18 матчах Кубка Колдера он набрал 8 (4+4) очков.