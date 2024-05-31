Йорк о первом сезоне Хейлунда в «МЮ»: «Средне, 5-6 баллов из 10 с потенциалом для роста. Клуб стал кладбищем для нападающих, это серьезный вызов для него»

Дуайт Йорк оценил первый сезон Расмуса Хейлунда в «Манчестер Юнайтед».

21-летний датский форвард забил 10 мячей в 30 матчах в за команду. Во всех турнирах на его счету 16 голов.

«Когда он пришел в «МЮ», то его никто не знал. Я понятия не имел, кто это. Пришлось изучить вопрос.

Я сочувствовал этому парню. Он пришел в трудный момент, когда команда играла не очень хорошо. Все было скорее против него.

Сейчас, когда сезон позади, то я могу сказать, что в целом он справился неплохо. Если посмотреть на некоторых игроков, приходивших до него, то можно сказать, что «МЮ» стал кладбищем для нападающих. Это серьезный вызов для него.

В начале сезона у него были проблемы, но в конце он стал прогрессировать. Я бы выставил ему среднюю оценку за сезон. Пять-шесть баллов из 10 с потенциалом для роста», – сказал бывший форвард « ».