Йорк о первом сезоне Хейлунда в «МЮ»: «Средне, 5-6 баллов из 10 с потенциалом для роста. Клуб стал кладбищем для нападающих, это серьезный вызов для него»
Дуайт Йорк оценил первый сезон Расмуса Хейлунда в «Манчестер Юнайтед».
21-летний датский форвард забил 10 мячей в 30 матчах в АПЛ за команду. Во всех турнирах на его счету 16 голов.
«Когда он пришел в «МЮ», то его никто не знал. Я понятия не имел, кто это. Пришлось изучить вопрос.
Я сочувствовал этому парню. Он пришел в трудный момент, когда команда играла не очень хорошо. Все было скорее против него.
Сейчас, когда сезон позади, то я могу сказать, что в целом он справился неплохо. Если посмотреть на некоторых игроков, приходивших до него, то можно сказать, что «МЮ» стал кладбищем для нападающих. Это серьезный вызов для него.
В начале сезона у него были проблемы, но в конце он стал прогрессировать. Я бы выставил ему среднюю оценку за сезон. Пять-шесть баллов из 10 с потенциалом для роста», – сказал бывший форвард «МЮ».
1-й сезон Нуньеса в Ливерпуле - 14 голов во всех турнирах
1-й сезон Хейлунда в МЮ - 16 голов во всех турнирах
не самый плохой старт, учитывая то, что полсезона атака МЮ вообще не работала, а главным бомбардиром был Мактомини.
Хейлунду, безусловно, удачи.