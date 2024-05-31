Йорк о первом сезоне Хейлунда в «МЮ»: «Средне, 5-6 баллов из 10 с потенциалом для роста. Клуб стал кладбищем для нападающих, это серьезный вызов для него»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Дуайт Йорк Расмус Хейлунд Футбол

Дуайт Йорк оценил первый сезон Расмуса Хейлунда в «Манчестер Юнайтед».

21-летний датский форвард забил 10 мячей в 30 матчах в АПЛ за команду. Во всех турнирах на его счету 16 голов. 

«Когда он пришел в «МЮ», то его никто не знал. Я понятия не имел, кто это. Пришлось изучить вопрос. 

Я сочувствовал этому парню. Он пришел в трудный момент, когда команда играла не очень хорошо. Все было скорее против него. 

Сейчас, когда сезон позади, то я могу сказать, что в целом он справился неплохо. Если посмотреть на некоторых игроков, приходивших до него, то можно сказать, что «МЮ» стал кладбищем для нападающих. Это серьезный вызов для него. 

В начале сезона у него были проблемы, но в конце он стал прогрессировать. Я бы выставил ему среднюю оценку за сезон. Пять-шесть баллов из 10 с потенциалом для роста», – сказал бывший форвард «МЮ». 

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9 комментариев
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1-й сезон Исака в Ньюкасле - 11 голов во всех турнирах
1-й сезон Нуньеса в Ливерпуле - 14 голов во всех турнирах
1-й сезон Хейлунда в МЮ - 16 голов во всех турнирах

не самый плохой старт, учитывая то, что полсезона атака МЮ вообще не работала, а главным бомбардиром был Мактомини.
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0
+19
С такими флангами, как Рэшфорд и Антоша, сложно рассчитывать на голы
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Ирония в том, что это его лучший сезон по стате 😁
+5
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+5
Ну нормально мне кажется за первый сезон, учитывая что творится в МЮ.
+2
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Никто не знал нападающего за 70 млн?) Ага и в Аталанте не играл
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Возрастному Ибре кладбище не мешало забивать, пока не порвал кресты.
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Ответ Любезный Коссутий
1-й сезон Исака в Ньюкасле - 11 голов во всех турнирах 1-й сезон Нуньеса в Ливерпуле - 14 голов во всех турнирах 1-й сезон Хейлунда в МЮ - 16 голов во всех турнирах не самый плохой старт, учитывая то, что полсезона атака МЮ вообще не работала, а главным бомбардиром был Мактомини.
Приводить Исака в пример не совсем корректно, он травму получил и не играл.

Хейлунду, безусловно, удачи.
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