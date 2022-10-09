У Хвичи 10 (6+4) очков в 12 матчах за «Наполи». У него результативные действия в 5 играх кряду за клуб и Грузию
Хвича Кварацхелия сделал очередное результативное действие в составе «Наполи».
21-летний грузинский вингер отдал голевую передачу на Ирвинга Лосано в матче 9-го тура Серии А с «Кремонезе» (4:1).
Теперь на счету Хвичи 10 (6+4) очков в 12 матчах за «Наполи» по системе «гол+пас».
Кварацхелия набирает очки в пяти матчах подряд за «Наполи» и сборную Грузии (4+2). Его статистика – здесь.
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