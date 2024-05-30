Марко Ройс: «Дортмунд» – это все для меня. Я остался здесь так надолго во многом благодаря фанатам, но еще и потому, что чувствовал себя нужным»

Марко Ройс рассказал, что значит для него «Боруссия».

34-летний полузащитник покинет клуб по окончании этого сезона.

« » – это все для меня. 12 лет в клубе должны что-то значить. Ты остаешься в клубе не только из-за названия или денег. Ты должен чувствовать себя комфортно, в хорошей обстановке и с отличными партнерами по команде.

Фанаты также играют огромную роль. Уйти – значит знать, что нигде ты не найдешь того же, поэтому ты дважды или трижды подумаешь, прежде чем принять такое решение.

Во многом благодаря болельщикам я остался здесь так надолго, но также и потому, что всегда чувствовал себя нужным здесь – это важный фактор», – сказал .