Профсоюз футболистов Англии недоволен новым клубным ЧМ: «В «Ман Сити» все игроки могут быть заняты до середины июля, а новый сезон уже через месяц»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Кубок Африки чемпионат мира среди клубов Ассоциация профессиональных футболистов Англии календарь Лига наций УЕФА Футбол

Глава профсоюза игроков Англии Махета Моланго высказался о загрузке календаря.

Гендиректор Ассоциации профессиональных футболистов Англии считает, что новый чемпионат мира среди клубов приведет к увеличению нагрузки на игроков. 

Турнир пройдет следующим летом в США, в нем впервые примут участие 32 команды. 

«Давайте посмотрим на расписание на следующее лето. Финал Лиги чемпионов – 31 мая, Лига наций – с 4 по 10 июня, затем турнир в США с 14 июня по 13 июля, потом еще Кубок Африки, а 17 августа начинается новый сезон. Это как?

Есть разница между ЧМ среди сборных и клубным ЧМ. В национальные команды попадают несколько игроков из одного клуба, и он как-то справляется с этим.

Когда речь идет о чемпионате мира среди клубов, туда едут все. Например, в «Манчестер Сити» все игроки могут быть заняты до середины июля, а новый сезон начнется уже через месяц», – сказал Моланго. 

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Топ командам надо отправить молодых. Ни одного топ игрока. Даже запасных оставить. Посмотрел бы лицо чиновников ФИФА
+19
-2
+17
Месяц отпуска - так живёт большинство людей. И далеко не всем удаётся уйти в этот отпуск летом
+8
-2
+6
График у футболистов, которые выступают за сборные и топ-клубы серьезнейший. Как у них эмоции остаются на такое количество матчей, а главное сил, остаётся задумываться
+2
0
+2
Ответ akaAzazello
Месяц отпуска - так живёт большинство людей. И далеко не всем удаётся уйти в этот отпуск летом
Они обычно к сезону месяц готовятся
+2
0
+2
Ответ ман сити фейк
Топ командам надо отправить молодых. Ни одного топ игрока. Даже запасных оставить. Посмотрел бы лицо чиновников ФИФА
Скорее всего сориентируют подготовку. В межсезонье тоже проводят спарринги ведь и пусть чиновники называют это КЧМ, да хоть супер-пупер кубок, но клубы не будут убиваться в межсезонье. Настрой товарищеский, так сказать
+1
0
+1
Так там не только Сити же, Челси тоже и кто-то еще из Англии вроде
0
0
0
Ни разу не видел ни одного матча кчм, и не собираюсь
На месте топ клубов отправлял бы туда молодняк
+1
-1
0
Ответ Акер
Не получится выставить там молодняк. Турнир проходит в США, где множество потенциальных болельщиков, а также их кошельков для каждого клуба. Не стоит забывать про спонсоров и прочих заинтересованных лиц. Все эти люди пойдут на стадионы для того, чтоб посмотреть на лучших игроков команд, а просто слить все резервом принёст только удары по репутации, поскольку зрители посчитают, что их не уважают.
если клуб заинтересован в этом турнире - он не будет жаловаться на его наличие. Если не заинтересован - отправит сололняк . Вот и вся формула
0
0
0
Ответ Анатолий Смирнов
За такие деньги, какие получают футболисты топ-клубов, он должны вообще без отпусков играть.
Им платят не за время, проведённое на поле, а за качества. Которые они не смогут показывать, если их будут нагружать как лошадей.

Если вам этого не понятно, то мне вас жаль
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий