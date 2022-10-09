Ферстаппен сравнялся с Алонсо по титулам и победам в «Формуле-1»

На Гран-при Японии Макс Ферстаппен одержал 32-ю победу в карьере.

Пилот сравнялся с представителем «Альпин» по данному показателю. Больше побед лишь у (103), Михаэля Шумахера (91), (53), Алена Проста (51) и (41).

Кроме этого, Ферстаппен завоевал второе чемпионство и также сравнялся с легендарным испанцем. Фернандо, как и Макс, выиграл свои титулы подряд, в 2005 и 2006 годах.

Ферстаппен стал двукратным чемпионом «Формулы-1»

Ферстаппен выиграл 12-ю гонку в 2022 году. До рекорда Феттеля и Михаэля Шумахера осталась одна победа

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