Ферстаппен сравнялся с Алонсо по титулам и победам в «Формуле-1»

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На Гран-при Японии Макс Ферстаппен одержал 32-ю победу в карьере.

Пилот «Ред Булл» сравнялся с представителем «Альпин» Фернандо Алонсо по данному показателю. Больше побед лишь у Льюиса Хэмилтона (103), Михаэля Шумахера (91), Себастьяна Феттеля (53), Алена Проста (51) и Айртона Сенны (41).

Кроме этого, Ферстаппен завоевал второе чемпионство и также сравнялся с легендарным испанцем. Фернандо, как и Макс, выиграл свои титулы подряд, в 2005 и 2006 годах.

Ферстаппен стал двукратным чемпионом «Формулы-1»

Ферстаппен выиграл 12-ю гонку в 2022 году. До рекорда Феттеля и Михаэля Шумахера осталась одна победа

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