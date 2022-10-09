Казарцев не удалил игрока «Крыльев» Зотова, ударившего Джикию в колено, и отменил гол «Спартака» из-за офсайда
Судья отменил гол «Спартака» и не удалил игрока «Крыльев Советов» за грубую игру.
«Спартак» принимает «Крылья Советов» (1:1, перерыв) в 12-м туре Мир РПЛ.
На 37-й минуте капитан красно-белых Георгий Джикия забил гол, однако главный арбитр встречи Василий Казарцев отменил взятие ворот из-за положения вне игры после подтверждения от ВАР.
Когда Джикия забивал, против него грубо сыграл защитник «Крыльев» Георгий Зотов – он высоко поднял ногу и шипами попал в область колена сопернику, однако в последний момент согнул ногу.
Казарцев посмотрел повтор эпизода и наказал Зотова желтой карточкой.
Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер»
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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