Казарцев не удалил игрока «Крыльев» Зотова, ударившего Джикию в колено, и отменил гол «Спартака» из-за офсайда

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Судья отменил гол «Спартака» и не удалил игрока «Крыльев Советов» за грубую игру.

«Спартак» принимает «Крылья Советов» (1:1, перерыв) в 12-м туре Мир РПЛ.

На 37-й минуте капитан красно-белых Георгий Джикия забил гол, однако главный арбитр встречи Василий Казарцев отменил взятие ворот из-за положения вне игры после подтверждения от ВАР.

Когда Джикия забивал, против него грубо сыграл защитник «Крыльев» Георгий Зотов – он высоко поднял ногу и шипами попал в область колена сопернику, однако в последний момент согнул ногу.

Казарцев посмотрел повтор эпизода и наказал Зотова желтой карточкой.

Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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