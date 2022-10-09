Казарцев не удалил игрока «Крыльев» Зотова, ударившего Джикию в колено, и отменил гол «Спартака» из-за офсайда

Судья отменил гол и не удалил игрока «Крыльев Советов» за грубую игру.

«Спартак» принимает (1:1, перерыв) в 12-м туре Мир .

На 37-й минуте капитан красно-белых забил гол, однако главный арбитр встречи отменил взятие ворот из-за положения вне игры после подтверждения от ВАР.

Когда Джикия забивал, против него грубо сыграл защитник «Крыльев» – он высоко поднял ногу и шипами попал в область колена сопернику, однако в последний момент согнул ногу.

Казарцев посмотрел повтор эпизода и наказал Зотова желтой карточкой.

Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.