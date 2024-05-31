Директор «Баварии» о стиле Компани: «Мы хотим доминировать и быть агрессивными. Нашли правильного тренера»

Макс Эберль высказался о стиле игры Венсана Компани.

«В «Баварии» мы хотим доминировать и быть агрессивными. Тенденция современного футбола такова, что в игре должно быть много аспектов.

Что нужно для успеха? Нам нужен тренер, который готов привнести что-то новое на поле. Мы нашли подходящего тренера для «Баварии», – сказал директор мюнхенского клуба.