Директор «Баварии» о стиле Компани: «Мы хотим доминировать и быть агрессивными. Нашли правильного тренера»
Макс Эберль высказался о стиле игры Венсана Компани.
«В «Баварии» мы хотим доминировать и быть агрессивными. Тенденция современного футбола такова, что в игре должно быть много аспектов.
Что нужно для успеха? Нам нужен тренер, который готов привнести что-то новое на поле. Мы нашли подходящего тренера для «Баварии», – сказал директор мюнхенского клуба.
Евангелие от Матфея .
P.S. Так что наберемся терпения !
2 года в Гамбурге даром не прошли