Директор «Баварии» о стиле Компани: «Мы хотим доминировать и быть агрессивными. Нашли правильного тренера»

Теги Бавария Венсан Компани бундеслига Германия Макс Эберль Футбол

Макс Эберль высказался о стиле игры Венсана Компани.

«В «Баварии» мы хотим доминировать и быть агрессивными. Тенденция современного футбола такова, что в игре должно быть много аспектов.

Что нужно для успеха? Нам нужен тренер, который готов привнести что-то новое на поле. Мы нашли подходящего тренера для «Баварии», – сказал директор мюнхенского клуба.

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6 комментариев
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,, По плодам их узнаете их ‘’
Евангелие от Матфея .
P.S. Так что наберемся терпения !
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Уже и вывод готов?!
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Подходящего тренера нашли, но подписали Компани.
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Компани, кстати, первую пресс-конференцию дал на немецком. У немцев самая популярная шутка, что он разговаривает лучше Виртца)
2 года в Гамбурге даром не прошли
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