Лучшие голы этой ЛЧ: вспоминаем шедевры Браима и Фодена и снова восхищаемся вратарским голом

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До конца этого сезона Лиги чемпионов остался один матч – финал, в котором сыграют «Реал» и дортмундская «Боруссия». И, ох, как же жалко отдавать весь этот сезон ЛЧ истории – невероятную борьбу в группах, прекрасную зарубу в плей-офф и запоминающиеся голы.

Их было много, поэтому эксперт Спортса Артем Денисов вместе с RUTUBE выделили самые запоминающиеся забитые мячи.

Шикарный проход Браима против «Лейпцига»

Прекрасно все: от устойчивости Браима Диаса на ногах (мог заработать фол уже при попытке обыграть первого соперника, но вместо этого продолжил рейд) до самого факта обводки сразу трех игроков «Лейпцига». И удар идеальный.

Это единственный гол Браима в плей-офф ЛЧ, но какой же важный и красивый! И ведь вышел в старте вынужденно: Джуд Беллингем пропускал матч из-за травмы. Такова работа Браима – четко подменять лидеров. Только в Ла Лиге он скопил 8+6, начиная в старте лишь половину игр.

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Гол Браима помог «Реалу» добраться до финала Лиги чемпионов – встречу против «Боруссии» вы можете посмотреть на RUTUBE.

Обводящий удар Галено в ворота «Арсенала»

Гол, о котором наверняка мечтал любой ребенок: играешь за менее сильный клуб в плей-офф Лиги чемпионов, равный счет, последняя минута, ловишь отскок, бьешь издали по великолепной траектории, попадаешь точно в угол.

Галено исполнил в реальности. Для максимального драматизма было бы красиво забить такой мяч в ответной игре – в итоге «Арсенал» сломил «Порту», пусть лишь в серии пенальти.

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Фоден распечатал девятку ворот «Реала»

Фил Фоден – лидер топ-лиг по голам из-за штрафной (шесть). Самый красивый мяч в таком стиле был забит не в АПЛ, а в первом четвертьфинальном матче против «Реала». Заметно, как Фоден заранее оценил ситуацию: мяч еще на фланге, а он уже показывает, что нужно доставить его в опорную. Дальше фирменный (уже стиль Фодена) резкий разворот к воротам и пушка в девятку.

Если Фоден открывается в опорной, нужно играть с ним максимально плотно.

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Гол вратаря! Такое точно не забудете

Первый тур группового этапа, вратарь «Лацио» Иван Проведель сравнял счет против «Атлетико» на 95-й минуте. Один из лучших эпизодов турнира.

И как четко сработал: «Лацио» продолжил атаку вторым темпом после стандарта, Проведель из глубины штрафной стартовал во вратарскую и идеально пробил головой на скорости.

Неудивительно: до 15 лет Иван был нападающим, опыт пригодился. Да и даже во вратарской карьере это не первый гол – забивал в Серии B за «Юве Стабию», тоже на 90+5.

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Внезапная ракета от Дэвиса: идеальная реализация тактики Тухеля

То «Реал» забивает красиво, то ему забивают. Во втором полуфинале «Бавария» выбежала в редкую контратаку: Альфонсо Дэвис подхватил мяч, сместился и пробил вообще без шансов для Андрея Лунина. Эталонный удар в дальний со смещением.

Забавно, что забил именно Дэвис – самый критикуемый игрок «Баварии» на тот момент. Плохая форма дополнялась конфликтной подоплекой из-за мыслей об уходе. А главным покупателем считался «Реал».

И вся атака в духе того, о чем мечтал Томас Тухель, готовясь к матчу. Очевидная ставка на быстрые выпады. Проблема в том, что этих контратак было слишком мало. Но одна из них стала результативной.

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Прекраснейший гол Дэвиса не сломал планы Карло Анчелотти – итальянец снова вышел в финал Лиги чемпионов. Трансляцию матча «Реала» и «Боруссии» вы сможете посмотреть на RUTUBE.

Геометрический шедевр «Браги»: главный момент в карьере исполнителя

Во-первых, сам удар Брумы почти с места в девятку – красота. Во-вторых, розыгрыш углового, предшествующий удару, – тоже супер. Очевидная заготовка. Есть сомнения, что на тренировках Брума хоть раз бил лучше, потому что вряд ли вообще можно пробить лучше в этой ситуации.

Тот самый Брума, которого считали очень перспективным в середине 2010-х. В итоге недолго поиграл за «Сосьедад» и «Лейпциг», остальные клубы в карьере заметны («Спортинг», «Галатасарай», ПСВ, «Олимпиакос», «Фенербахче», «Брага»), но за пределами топ-лиг. Бруме уже 29 лет. Наверное, гол «Униону» – ярчайший хайлайт карьеры.

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Барселонский гол от «Барселоны»

Именно этим голом «Барса» пригвоздила «Наполи» в 1/8 финала. Красивая комбинация, которую устроили Илкай Гюндоган, Серджи Роберто и Роберт Левандовски. Особенно прекрасен вскрывающий пас Гюндогана.

Сколько таких голов видели от пиковой «Барсы»? Теперь уже смотрится не так буднично. Но когда получается, можно пересматривать множество раз.

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В ближний угол тоже залетают великолепные голы. Пособие от Бруну Фернандеша

Достаточно красивых ударов издали в дальний угол – пора посмотреть на пушку в ближний. Обычно такие выстрелы сразу записываются как ошибка вратаря, но оцените попытку Бруну Фернандеша против «Галатасарая». Шикарная траектория, тут хочется наслаждаться именно техникой португальца, а не ругаться на голкипера.

Бруну тогда сделал 2:0 и вряд ли предполагал, что матч закончится 3:3, а «МЮ» почти потеряет шансы на выход из группы. Тот удар португальца – одно из немногих хороших воспоминаний «Ман Юнайтед» об участии в ЛЧ.

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Замечательный комбинационный гол «Интера» – кто бы мог подумать, что он вылетит из ЛЧ

В роли завершителя – латераль Федерико Димарко. В роли ассистента – центральный полузащитник Николо Барелла. Вся атака олицетворяет удивительную взаимозаменяемость, которую «Интер» постоянно показывал по ходу сезона.

Увы, этот гол был последним для «Интера» в ЛЧ, «Атлетико» перевернул матч и выбил итальянцев уже на стадии 1/8 финала. Но ничего не мешает насладиться комбинацией еще раз.

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Пушка защитника «Ньюкасла»

Фабиан Шер пригвоздил «ПСЖ», сделав счет 4:1 уже в компенсированное время. Красивый удар, пусть у швейцарца и поехала нога – было тяжело достать даже Джанлуиджи Доннарумме.

Но гол стоит отметить не только из-за решающего удара. Шер фактически начал голевую атаку, накрыв соперника на чужой половине. А ведь Шер – центральный защитник. Матч уже заканчивался, «Ньюкасл» вел 3:1, но не сбавлял давления. Такой гол – награда за лютый прессинг.

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Фото: RUTUBE

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