Роберто Де Дзерби: «Гвардиола – лучший тренер всех времен. Его «Барселона» изменила видение футбола, работа в «Баварии» и «Сити» – тоже потрясающая»
Роберто Де Дзерби назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером в истории.
«Для меня Гвардиола – лучший тренер всех времен. Я помню, как его «Барселона» изменила видение футбола.
Работа в «Баварии» была потрясающей, и то же самое сейчас происходит в «Манчестер Сити».
Я уважаю любой стиль футбола. У меня есть свой стиль, своя идея. У меня в голове есть четкое представление о том, что я хочу делать, как должна играть моя команда», – сказал главный тренер «Брайтона» в эфире Sky Sports.
Комментарии