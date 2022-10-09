Роберто Де Дзерби: «Гвардиола – лучший тренер всех времен. Его «Барселона» изменила видение футбола, работа в «Баварии» и «Сити» – тоже потрясающая»

назвал лучшим тренером в истории.

«Для меня Гвардиола – лучший тренер всех времен. Я помню, как его изменила видение футбола.

Работа в «Баварии» была потрясающей, и то же самое сейчас происходит в .

Я уважаю любой стиль футбола. У меня есть свой стиль, своя идея. У меня в голове есть четкое представление о том, что я хочу делать, как должна играть моя команда», – сказал главный тренер в эфире Sky Sports.