Форвард «Краснодара» Олусегун забил «Ростову» на 9-й секунде. Он побил рекорд РПЛ и повторил рекорд ЧР
«Краснодар» забил «Ростову» через несколько секунд после начала матча.
20-летний нападающий «быков» Олакунле Олусегун открыл счет на первых секундах матча 12-го тура Мир РПЛ.
Отметим, что «Ростов» разводил мяч с центра поля. Капитан команды Данил Глебов ошибся в передаче, Олусегун перехватил мяч и забил ударом из-за пределов штрафной.
Олусегун забил на 9-й секунде и повторил рекорд чемпионата России, сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее так мало времени на точный удар тратил только форвард «Шинника» Алексей Бычков в матче против «Ротора» в августе 1999 года.
На 10-й секунде забивал нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике в ворота «Алании» в первом туре сезона-2012/13. На протяжении 10 лет этот результат был рекордным для РПЛ.
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