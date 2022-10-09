Форвард «Краснодара» Олусегун забил «Ростову» на 9-й секунде. Он побил рекорд РПЛ и повторил рекорд ЧР

забил «Ростову» через несколько секунд после начала матча.

20-летний нападающий «быков» открыл счет на первых секундах матча 12-го тура Мир .

Отметим, что разводил мяч с центра поля. Капитан команды ошибся в передаче, Олусегун перехватил мяч и забил ударом из-за пределов штрафной.

Олусегун забил на 9-й секунде и повторил рекорд чемпионата России, сообщает .

Ранее так мало времени на точный удар тратил только форвард Алексей Бычков в матче против «Ротора» в августе 1999 года.

На 10-й секунде забивал нападающий «Спартака» в ворота «Алании» в первом туре сезона-2012/13. На протяжении 10 лет этот результат был рекордным для РПЛ.

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