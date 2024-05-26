Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: юниорский Гран-при стартует в августе, взрослый – в октябре, ЧМ пройдет в апреле

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Опубликован календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2024/2025.

Календарь международных соревнований по фигурному катанию-2024/25

2024 год

Гран-при среди юниоров, 1-й этап

Рига, Латвия, 21-28 августа

Asian Open

Коулун Бэй, Гонконг, 2-6 сентября

Гран-при среди юниоров, 2-й этап

Острава, Чехия, 4-7 сентября

Гран-при среди юниоров, 3-й этап

Бангкок, Таиланд, 11-14 сентября

Lombardia Trophy, ISU Challenger

Бергамо, Италия, 13-15 сентября

Гран-при среди юниоров, 4-й этап

Стамбул, Турция, 18-21 сентября

Nebelhorn Trophy, ISU Challenger

Оберстдорф, Германия, 19-21 сентября

Гран-при среди юниоров, 5-й этап

Гданьск, Польша, 25-28 сентября

Гран-при среди юниоров, 6-й этап

Любляна, Словения, 2-5 октября

Мемориал Дениса Тена, ISU Challenger

Астана, Казахстан, 3-6 октября

Гран-при среди юниоров, 7-й этап

Уси, Китай, 9-12 октября

Budapest Trophy, ISU Challenger

Будапешт, Венгрия, 11-13 октября

Skate America (Гран-при, 1-й этап)

Аллен, США, 18-20 октября

Skate Canada (Гран-при, 2-й этап)

Галифакс, Канада, 25-27 октября

Grand Prix de France (Гран-при, 3-й этап)

Анже, Франция, 1-3 ноября

NHK Trophy (Гран-при, 4-й этап)

Осака, Япония, 8-11 ноября

Finlandia Trophy (Гран-при, 5-й этап)

Хельсинки, Финляндия, 15-17 ноября

Кубок Варшавы, ISU Challenger

Варшава, Польша, 20-24 ноября

Cup of China (Гран-при, 6-й этап)

Чунцин, Китай, 22-24 ноября

Golden Spin, ISU Challenger

Загреб, Хорватия, 4-7 декабря

Финал Гран-при (юниоры и взрослые)

Гренобль, Франция, 5-8 декабря

2025 год

Чемпионат Европы

20-26 января (место проведения не определено)

Чемпионат четырех континентов

Сеул, Южная Корея, 18-23 февраля

Чемпионат мира среди юниоров

Дебрецен, Венгрия, 24 февраля – 2 марта

Чемпионат мира

Токио, Япония, 17-20 апреля

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2 комментария
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Теперь буду болеть за Самоделкину. Надеюсь увидеть её на пьедестале.
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Самоделкиной нужно на домашнем Челленджере техминимум набирать и ещё на парочку заявиться.
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