Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: юниорский Гран-при стартует в августе, взрослый – в октябре, ЧМ пройдет в апреле
Опубликован календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2024/2025.
Календарь международных соревнований по фигурному катанию-2024/25
2024 год
Гран-при среди юниоров, 1-й этап
Рига, Латвия, 21-28 августа
Asian Open
Коулун Бэй, Гонконг, 2-6 сентября
Гран-при среди юниоров, 2-й этап
Острава, Чехия, 4-7 сентября
Гран-при среди юниоров, 3-й этап
Бангкок, Таиланд, 11-14 сентября
Lombardia Trophy, ISU Challenger
Бергамо, Италия, 13-15 сентября
Гран-при среди юниоров, 4-й этап
Стамбул, Турция, 18-21 сентября
Nebelhorn Trophy, ISU Challenger
Оберстдорф, Германия, 19-21 сентября
Гран-при среди юниоров, 5-й этап
Гданьск, Польша, 25-28 сентября
Гран-при среди юниоров, 6-й этап
Любляна, Словения, 2-5 октября
Мемориал Дениса Тена, ISU Challenger
Астана, Казахстан, 3-6 октября
Гран-при среди юниоров, 7-й этап
Уси, Китай, 9-12 октября
Budapest Trophy, ISU Challenger
Будапешт, Венгрия, 11-13 октября
Skate America (Гран-при, 1-й этап)
Аллен, США, 18-20 октября
Skate Canada (Гран-при, 2-й этап)
Галифакс, Канада, 25-27 октября
Grand Prix de France (Гран-при, 3-й этап)
Анже, Франция, 1-3 ноября
NHK Trophy (Гран-при, 4-й этап)
Осака, Япония, 8-11 ноября
Finlandia Trophy (Гран-при, 5-й этап)
Хельсинки, Финляндия, 15-17 ноября
Кубок Варшавы, ISU Challenger
Варшава, Польша, 20-24 ноября
Cup of China (Гран-при, 6-й этап)
Чунцин, Китай, 22-24 ноября
Golden Spin, ISU Challenger
Загреб, Хорватия, 4-7 декабря
Финал Гран-при (юниоры и взрослые)
Гренобль, Франция, 5-8 декабря
2025 год
Чемпионат Европы
20-26 января (место проведения не определено)
Чемпионат четырех континентов
Сеул, Южная Корея, 18-23 февраля
Чемпионат мира среди юниоров
Дебрецен, Венгрия, 24 февраля – 2 марта
Чемпионат мира
Токио, Япония, 17-20 апреля