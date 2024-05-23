Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Новосибирске
Федерация фигурного катания России представила календарный план на сезон 2024/25.
Календарь российских соревнований по фигурному катанию-2024/25
2024 год
Контрольные прокаты сборной России
Санкт-Петербург, 14-15 сентября
Гран-при России, 1-й этап
Магнитогорск, 23-27 октября
Гран-при России, 2-й этап
Казань, 30 октября – 3 ноября
Гран-при России, 3-й этап
Красноярск, 6-10 ноября
Гран-при России, 4-й этап
Москва, 13-17 ноября
Гран-при России, 5-й этап
Санкт-Петербург, 20-24 ноября
Кубок Первого канала среди юниоров
Москва, 6-8 декабря
Чемпионат России
Омск, 18-23 декабря
2024 год
Чемпионат России по прыжкам
Санкт-Петербург, 16-20 января
Первенство России среди юниоров
Саранск, 5-9 февраля
Финал Гран-при России
Новосибирск, 13-16 февраля
Кубок Первого канала
Челябинск, 27 февраля – 3 марта
Финал Гран-при России среди юниоров
Калуга, 12-16 марта
Турнир по шоу-программам «Русский вызов»
Санкт-Петербург, 21-23 марта
Питеру больше остальных перепало турниров)
В Москве только один этап!!!
И все!!!!! Совсем уже ??????
С каждым годом все меньше и меньше выступлений
Это кошмар, сегодня 5, завтра 4,3, и потом вымерший вид спорта в России…
Выглядит удручающе и болезненно
они в Питер, видно, затолкали то, что в прошлом сезоне "провалилось" по рейтингам...