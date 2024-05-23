Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Новосибирске

Теги чемпионат России ФФКР чемпионат России среди юниоров контрольные прокаты Кубок Первого канала по фигурному катанию Серия Гран-при России расписание турниров Фигурное катание

Федерация фигурного катания России представила календарный план на сезон 2024/25.

Календарь российских соревнований по фигурному катанию-2024/25

2024 год

Контрольные прокаты сборной России

Санкт-Петербург, 14-15 сентября

Гран-при России, 1-й этап

Магнитогорск, 23-27 октября

Гран-при России, 2-й этап

Казань, 30 октября – 3 ноября

Гран-при России, 3-й этап

Красноярск, 6-10 ноября

Гран-при России, 4-й этап

Москва, 13-17 ноября

Гран-при России, 5-й этап

Санкт-Петербург, 20-24 ноября

Кубок Первого канала среди юниоров

Москва, 6-8 декабря

Чемпионат России

Омск, 18-23 декабря

2024 год

Чемпионат России по прыжкам

Санкт-Петербург, 16-20 января

Первенство России среди юниоров

Саранск, 5-9 февраля

Финал Гран-при России

Новосибирск, 13-16 февраля

Кубок Первого канала

Челябинск, 27 февраля – 3 марта

Финал Гран-при России среди юниоров

Калуга, 12-16 марта

Турнир по шоу-программам «Русский вызов»

Санкт-Петербург, 21-23 марта

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21 комментарий
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Омск и Магнитогорск, неожиданно. В Омске шикарный ледовый, кстати
Питеру больше остальных перепало турниров)
+9
-1
+8
Получился, Календарь соревнований Санкт-Петербурга)
+8
-2
+6
Ну куда столько ивентов Питеру? Есть же куча других городов, которые себя нормально зарекомендовали: Уфа, Самара, Пермь, Саранск… Москву почему-то обделили максимально. И почему 5 этапов-то всего? Уже даже одиночников не хватает для нормальной серии или у спонсоров энтузиазм ослабевает потихоньку?
+7
-2
+5
Столица ФК переехала в Питер. Антошка посодействовал никак?
+6
-2
+4
Просто офигеть
В Москве только один этап!!!
И все!!!!! Совсем уже ??????
С каждым годом все меньше и меньше выступлений
+4
-1
+3
Совсем Мск обделили.
+2
0
+2
Ну все, время паниковать, минус один этап гран-при, они не имеют права его убирать, их традиционно 6 для отбора в финал гран-при
Это кошмар, сегодня 5, завтра 4,3, и потом вымерший вид спорта в России…
Выглядит удручающе и болезненно
+1
0
+1
неожиданно много стартов в Питере! Вот бы и в глубинку соревнования приехали, аншлаг был бы обеспечен!
+1
0
+1
И контрольные прокаты, и этап Гран-при, неплохо))
+1
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чёт в этом году "всё" в Питере... как бы как в прошлом году не случилось - не отправили на "Неву" прыжковый турнир устраивать...
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Интересно, а на контрольные прокаты продажа билетов с какого числа начинается. А то опять в Питере билеты нужно будет ловить. Они как-то странно порциями выбрасывают.
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очень жаль что Самары нет, в прошлом году был полный ледовый дворец
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Ответ Евгения Брылёва
неожиданно много стартов в Питере! Вот бы и в глубинку соревнования приехали, аншлаг был бы обеспечен!
чр Омск, кпк Челябинск, фгп Новосибирск...
они в Питер, видно, затолкали то, что в прошлом сезоне "провалилось" по рейтингам...
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Ответ Евгения Брылёва
неожиданно много стартов в Питере! Вот бы и в глубинку соревнования приехали, аншлаг был бы обеспечен!
Сихарулидзе родной город лоббирует?
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Ответ EmperorNazer
Ну куда столько ивентов Питеру? Есть же куча других городов, которые себя нормально зарекомендовали: Уфа, Самара, Пермь, Саранск… Москву почему-то обделили максимально. И почему 5 этапов-то всего? Уже даже одиночников не хватает для нормальной серии или у спонсоров энтузиазм ослабевает потихоньку?
Потому что глава федры Антон
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Ответ Поговорим
Скособоченное в сторону Питера расписание, КП всегда проводились в Москве, фигуристы готовились в Новогорске…Нет, из Москвы не сложно поехать на выходные в Питер, но многим не москвичам в северную столицу ехать гораздо неудобнее нежели в Москву. Спасибо за 4 этап, надеюсь на нем будут представлены все четыре вида.
Три. Пар не будет (( Печально.
+1
-1
0
Ответ Поговорим
Скособоченное в сторону Питера расписание, КП всегда проводились в Москве, фигуристы готовились в Новогорске…Нет, из Москвы не сложно поехать на выходные в Питер, но многим не москвичам в северную столицу ехать гораздо неудобнее нежели в Москву. Спасибо за 4 этап, надеюсь на нем будут представлены все четыре вида.
Ну вот наконец - то не мы к вам поедем,а вы к нам))
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