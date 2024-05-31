Защитник «Краснодара» Оласа о чемпионской гонке в РПЛ: «Увеличение конкуренции – шаг вперед. Разница была в мельчайших деталях»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Лукас Оласа Спорт-Экспресс Футбол

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

Краснодарский клуб до последнего тура сохранял шансы на чемпионство наряду с «Зенитом» и «Динамо». В итоге титул в 6-й раз подряд выиграл клуб из Санкт-Петербурга. 

«В этом сезоне, конечно, можно было заметить увеличение конкуренции. Можно сказать, что это шаг вперед, чтобы все только улучшалось. Практически не было разницы. Только лишь в мельчайших деталях.

Мне кажется, разница [в борьбе за чемпионство] по итогу сложилась в совокупности мелких деталей. У нас было большое количество хороших матчей, как, например, дома против «Рубина», «Локомотива», когда по совокупности деталей мы сыграли вничью. Поэтому все так и сложилось», – сказал уругваец. 

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1 комментарий
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Как бы то ни было он прав, впервые за многие годы в РПЛ появилась ощутимая конкуренция, проходных матчей практически не осталось, расслабиться никому не дали, не смотря на разницу в классе отдельных игроков в командах...
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