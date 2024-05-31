Защитник «Краснодара» Оласа о чемпионской гонке в РПЛ: «Увеличение конкуренции – шаг вперед. Разница была в мельчайших деталях»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

Краснодарский клуб до последнего тура сохранял шансы на чемпионство наряду с «Зенитом» и «Динамо». В итоге титул в 6-й раз подряд выиграл клуб из Санкт-Петербурга.

«В этом сезоне, конечно, можно было заметить увеличение конкуренции. Можно сказать, что это шаг вперед, чтобы все только улучшалось. Практически не было разницы. Только лишь в мельчайших деталях.

Мне кажется, разница [в борьбе за чемпионство] по итогу сложилась в совокупности мелких деталей. У нас было большое количество хороших матчей, как, например, дома против «Рубина», «Локомотива», когда по совокупности деталей мы сыграли вничью. Поэтому все так и сложилось», – сказал уругваец.