Федерация лыжных видов спорта Франции осудила проведение Азиатских игр 2029 года в Саудовской Аравии

Федерация лыжных видов спорта Франции высказалась против проведения зимних Азиатских игр 2029 года в Саудовской Аравии.

В стране планируют построить горнолыжный курорт Тройен, который должен принять соревнования Игр. По заявлению французской стороны, строительство курорта может нанести вред экологии.

«Мы с изумлением узнали о проекте зимних Азиатских игр 2029 года в Саудовской Аравии, в месте, которое бедно осадками и водой, где на сегодняшний день нет ни курорта, ни горнолыжной трассы.

Мы можем только осудить этот аномальный проект, он противоречит тому, что нужно планете.

Наша коллективная способность соблюдать Парижские соглашения по климату и устойчивое управление ресурсами будут определять мир, который мы завещаем нашим потомкам.

Только при этом условии будущие поколения все же смогут счастливо жить на нашей планете и учиться кататься на лыжах», – говорится в заявлении французской федерации.

Саудовская Аравия придумала зимний курорт! Лыжи, биатлон и фигурка в пустыне – как это вообще возможно?