Саудовцы интересуются Диасом и Гомесом и считают, что игроки могут покинуть «Ливерпуль» после ухода Клоппа (Daily Mail)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джо Гомес Луис Диас Футбол

Два игрока «Ливерпуля» могут перейти в Саудовскую Аравию.

По информации Daily Mail, в список трансферных целей ближневосточной лиги были включены Луис Диас и Джо Гомес. Этим летом саудовцы хотят подписывать более молодых игроков.

Предложения могут быть сделаны в ближайшие недели. Саудовцы считают, что оба футболиста могут согласиться на переход после ухода Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

В минувшем сезоне АПЛ Диас провел 37 матчей, отличившись 8 голами и 5 ассистами. На счету Гомеса 32 игры и 1 результативная передача.

Подробную статистику колумбийца можно найти здесь, англичанина – здесь.

12 комментариев
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Ответ Сергей Парамошкин
гомесу-28 лет диасу-26 вроде какая нахер аравия?
Саудовская
+20
-2
+18
Ответ Сергей Парамошкин
гомесу-28 лет диасу-26 вроде какая нахер аравия?
Аравия, которая этим летом хочет подписать более молодых игроков.. В новости же написано..
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-1
+8
гомесу-28 лет
диасу-26 вроде
какая нахер аравия?
+9
-4
+5
Гомес вряд ли согласится, в 27 лет уже старожил команды, а вот Диас может поехать за еще большими деньгами, не хотелось бы их терять
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Гомес свой лучший сезон провел, теперь уже даже как-то жалко его терять )
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Ответ Сергей Парамошкин
гомесу-28 лет диасу-26 вроде какая нахер аравия?
Вы бы хотя бы посмотрели на составы команд и возраст легионеров в СА, прежде чем писать. Или вам напомнить сколько лет Митровичу, Савичу, Лапорту, Невешу и другим?
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Гомес не уйдёт, пока не забьёт
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Гомес вряд ли уйдет, тем более Ливерпуль будет держаться за доморощенного игрока, проведшего неплохой сезон.

А вот Диас да, продать его можно, если за него предложат хорошие деньги, то его все же стоит продать.
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Саудовцы пролетают ни Гомес ни Диас никуда не собираются
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Ответ заблокированному пользователю
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Ответ a2wai
Гомес вряд ли уйдет, тем более Ливерпуль будет держаться за доморощенного игрока, проведшего неплохой сезон. А вот Диас да, продать его можно, если за него предложат хорошие деньги, то его все же стоит продать.
Надеюсь его продают. На место Диаса надо купить Дэвида из Лиллья и Нуньеса надо отправить на край атаки.
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