Саудовцы интересуются Диасом и Гомесом и считают, что игроки могут покинуть «Ливерпуль» после ухода Клоппа (Daily Mail)
Два игрока «Ливерпуля» могут перейти в Саудовскую Аравию.
По информации Daily Mail, в список трансферных целей ближневосточной лиги были включены Луис Диас и Джо Гомес. Этим летом саудовцы хотят подписывать более молодых игроков.
Предложения могут быть сделаны в ближайшие недели. Саудовцы считают, что оба футболиста могут согласиться на переход после ухода Юргена Клоппа из «Ливерпуля».
В минувшем сезоне АПЛ Диас провел 37 матчей, отличившись 8 голами и 5 ассистами. На счету Гомеса 32 игры и 1 результативная передача.
Подробную статистику колумбийца можно найти здесь, англичанина – здесь.
диасу-26 вроде
какая нахер аравия?
А вот Диас да, продать его можно, если за него предложат хорошие деньги, то его все же стоит продать.