Саудовцы интересуются Диасом и Гомесом и считают, что игроки могут покинуть «Ливерпуль» после ухода Клоппа (Daily Mail)

Два игрока «Ливерпуля» могут перейти в Саудовскую Аравию.

По информации Daily Mail, в список трансферных целей ближневосточной лиги были включены и . Этим летом саудовцы хотят подписывать более молодых игроков.

Предложения могут быть сделаны в ближайшие недели. Саудовцы считают, что оба футболиста могут согласиться на переход после ухода Юргена Клоппа из « ».

В минувшем сезоне АПЛ Диас провел 37 матчей, отличившись 8 голами и 5 ассистами. На счету Гомеса 32 игры и 1 результативная передача.

Подробную статистику колумбийца можно найти здесь, англичанина – здесь.