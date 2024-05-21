Верона – Интер где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 26 мая
В воскресенье, 26 мая, сыграют Верона и Интер в 38 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «стадио Марк Антонио Бентегоди».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Верона – Интер
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Верона
- Салернитана – Верона : 1 – 2
- Верона – Торино : 1 – 2
- Верона – Фиорентина : 2 – 1
- Лацио – Верона : 1 – 0
- Верона – Удинезе : 1 – 0
Последние матчи Интер
- Интер – Лацио : 1 – 1
- Фрозиноне – Интер : 0 – 5
- Сассуоло – Интер : 1 – 0
- Интер – Торино : 2 – 0
- Милан – Интер : 1 – 2
Прогноз на матч Верона – Интер
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