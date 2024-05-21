Верона – Интер где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 26 мая

Теги Интер серия А Италия Верона Футбол

В воскресенье, 26 мая, сыграют Верона и Интер в 38 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

💰 Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽

  • Игра пройдет на стадионе «стадио Марк Антонио Бентегоди».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 3.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Верона – Интер

  • Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

Верона: все новости

Интер: все новости

Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости

Последние матчи Верона

Последние матчи Интер

Прогноз на матч Верона – Интер

💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий