Гендиректор «Ахмата» о продлении Адиева: «В ближайшее время все объявим. Мы в процессе, остались некоторые формальности»

Теги премьер-лига Россия Ахмат сборная Казахстана по футболу Магомед Адиев Матч ТВ Ахмед Айдамиров Футбол

Гендиректор «Ахмата» высказался о продлении контракта с Магомедом Адиевым.

Сегодня стало известно, что 46-летний специалист оставил пост главного тренера сборной Казахстана по семейным обстоятельствам. С апреля он совмещал работу в двух командах. 

– Уход Магомеда Адиева из сборной означает, что он сделал выбор в пользу вашего клуба?

– В ближайшее время мы все объявим. Мы в процессе, осталось уладить некоторые формальности.

– Вы хотите оставить его на посту главного тренера?

– Конечно, заинтересованность есть, - сказал Ахмед Айдамиров.

 

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