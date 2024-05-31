Гендиректор «Ахмата» о продлении Адиева: «В ближайшее время все объявим. Мы в процессе, остались некоторые формальности»

Гендиректор «Ахмата» высказался о продлении контракта с Магомедом Адиевым.

Сегодня стало известно, что 46-летний специалист оставил пост главного тренера сборной Казахстана по семейным обстоятельствам. С апреля он совмещал работу в двух командах.

– Уход Магомеда Адиева из сборной означает, что он сделал выбор в пользу вашего клуба?

– В ближайшее время мы все объявим. Мы в процессе, осталось уладить некоторые формальности.

– Вы хотите оставить его на посту главного тренера?

– Конечно, заинтересованность есть, - сказал Ахмед Айдамиров.