Гендиректор «Ахмата» о продлении Адиева: «В ближайшее время все объявим. Мы в процессе, остались некоторые формальности»
Гендиректор «Ахмата» высказался о продлении контракта с Магомедом Адиевым.
Сегодня стало известно, что 46-летний специалист оставил пост главного тренера сборной Казахстана по семейным обстоятельствам. С апреля он совмещал работу в двух командах.
– Уход Магомеда Адиева из сборной означает, что он сделал выбор в пользу вашего клуба?
– В ближайшее время мы все объявим. Мы в процессе, осталось уладить некоторые формальности.
– Вы хотите оставить его на посту главного тренера?
– Конечно, заинтересованность есть, - сказал Ахмед Айдамиров.