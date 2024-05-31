Константин Савичев сказал, что хочет выступать в Мир РПЛ только за «Акрон».

Клуб выиграл первый стыковой матч за право выхода в лигу у «Урала» (2:0). Ответный матч состоится 1 июня в Жигулевске.

– Тебе 30 лет. Какие‑то мечты еще остались в карьере?

– У меня неоднократно возникали варианты с клубами , но я их отклонял в пользу нашей команды. Мечта одна – выйти с « » в премьер‑лигу.

– Обещания в команде давались на случай выхода в РПЛ?

– Нет. Мы идем от матча к матчу. Сначала надо закончить начатое дело, – сказал .