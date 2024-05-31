Хавбек «Акрона» Савичев: «Неоднократно отклонял варианты с клубами РПЛ. Мечта одна – выйти туда с нашей командой»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Константин Савичев Матч ТВ Акрон Переходные матчи РПЛ - Первая лига Футбол

Константин Савичев сказал, что хочет выступать в Мир РПЛ только за «Акрон».

Клуб выиграл первый стыковой матч за право выхода в лигу у «Урала» (2:0). Ответный матч состоится 1 июня в Жигулевске.

– Тебе 30 лет. Какие‑то мечты еще остались в карьере?

– У меня неоднократно возникали варианты с клубами РПЛ, но я их отклонял в пользу нашей команды. Мечта одна – выйти с «Акроном» в премьер‑лигу.

– Обещания в команде давались на случай выхода в РПЛ?

– Нет. Мы идем от матча к матчу. Сначала надо закончить начатое дело, – сказал Савичев

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5 комментариев
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Красава парень со своими хочет до конца дойти этот путь респект
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Тольяттинский сказитель
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опыта пока нет у Акрона. Присутствуют порой кинжальные атаки как Барселоны с эффективной атакой. Но при получении мяча в середины поля часто останавливают мяч,теряют секунды,медленная обработка мяча и потом уже бегут вперед. Хорошо,что Урал давал возможность атаковать
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