Хавбек «Акрона» Савичев: «Неоднократно отклонял варианты с клубами РПЛ. Мечта одна – выйти туда с нашей командой»
Константин Савичев сказал, что хочет выступать в Мир РПЛ только за «Акрон».
Клуб выиграл первый стыковой матч за право выхода в лигу у «Урала» (2:0). Ответный матч состоится 1 июня в Жигулевске.
– Тебе 30 лет. Какие‑то мечты еще остались в карьере?
– У меня неоднократно возникали варианты с клубами РПЛ, но я их отклонял в пользу нашей команды. Мечта одна – выйти с «Акроном» в премьер‑лигу.
– Обещания в команде давались на случай выхода в РПЛ?
– Нет. Мы идем от матча к матчу. Сначала надо закончить начатое дело, – сказал Савичев.