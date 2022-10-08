Гран-при Японии-2022. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 8:00

В воскресенье, 9 октября, состоится 18-я гонка «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Японии. Старт – в 8:00 по московскому времени.

Сузука

9 октября 2022 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Серхио Перес («Ред Булл»)

5. Эстебан Окон («Альпин»)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

7. Фернандо Алонсо («Альпин»)

8. Джордж Расселл («Мерседес»)

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

10. Ландо Норрис («Макларен»)

11. Даниэль Риккардо («Макларен»)

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

13. Юки Цунода («Альфа Таури»)

14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

15. Мик Шумахер («Хаас»)

16. Алекс Албон («Уильямс»)

17. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

18. Кевин Магнуссен («Хаас»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Николас Латифи («Уильямс»)

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