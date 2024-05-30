Лунин о финале ЛЧ: «Грустно, что я не смогу подготовиться к самому важному матчу в моей жизни»

Андрей Лунин высказался перед финалом Лиги чемпионов.

Сегодня украинец попал в заявку на финал Лиги чемпионов 1 июня, но он должен полететь в Лондон через несколько дней после остальной команды из-за болезни.

«Мне очень грустно, что я не смогу подготовиться к самому важному матчу сезона и самому важному в моей жизни вместе с командой. Большое спасибо за все ваши сообщения, поддержку и ободрение! Идем за 15-й [Лигой чемпионов]», – написал Лунин в инстаграме.