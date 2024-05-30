Лунин о финале ЛЧ: «Грустно, что я не смогу подготовиться к самому важному матчу в моей жизни»

Теги Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Андрей Лунин Футбол

Андрей Лунин высказался перед финалом Лиги чемпионов.

Сегодня украинец попал в заявку на финал Лиги чемпионов 1 июня, но он должен полететь в Лондон через несколько дней после остальной команды из-за болезни.

«Мне очень грустно, что я не смогу подготовиться к самому важному матчу сезона и самому важному в моей жизни вместе с командой. Большое спасибо за все ваши сообщения, поддержку и ободрение! Идем за 15-й [Лигой чемпионов]», – написал Лунин в инстаграме.

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8 комментариев
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Все равно молодец. Шикарно подменил Тибо и помог команде оказаться в финале. Очень сильно вырос, как игрок.
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Если бы не ты Андрюха лалиги бы не было!!! Красава
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Ответ Папа Футбола
Правда от Серлота покер пустил и чуть своему побратиму не обломал Пичичи, за матчи в ЛЧ спасибо но стабильности Лунину пока явно не хватает.
Было похоже на слив несыгранной защитой. Анчелотти потом вслух сказал что ни в одном голе Лунин не виноват. Но у всех появилась мысль что нельзя стаить вратаря, который может пропустить 4 гола.
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Анлаки бро, но скорее всего это к лучшему
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В любом случае, выход в финал и его заслуга! Хороший сезон провёл Лунин!
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