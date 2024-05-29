LEON Вторая лига А. «Динамо» Брянск – «Иртыш» Омск, «Краснодар-2» в гостях у «Челябинска»

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Клубы LEON Второй лиги А проведут перенесенные матчи.

Брянское «Динамо» сыграет с «Иртышом», «Челябинск» примет «Краснодар-2», «Родина-2» – «Уфу».

LEON Вторая лига

Дивизион А

Перенесенные матчи

30 мая

Группа «Золото»

3-й тур

«Челябинск» – «Краснодар-2» – 16:30

4-й тур

«Родина-2» – «Уфа» – 15:00

«Велес» – «Новосибирск» – 18:00

«Муром» – «Чайка» – 18:00

29 мая

Группа «Серебро»

4-й тур

«Торпедо» Миасс – «Химик» – 16:00

«Калуга» – «Спартак» Кострома – 16:00

«Волга» Ульяновск – «Авангард» Курск – 17:00

«Текстильщик» – «Машук-КМВ» – 18:30

«Динамо» Брянск – «Иртыш» Омск – 18:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Календарь Второй лиги А

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2 комментария
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За Краснодаро 2 Родина 2 Новосибирск Иртыш Авангард 🙏🙏🤘🤘
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Челябаааааа💥💥💥💥✌️😎
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