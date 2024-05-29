LEON Вторая лига А. «Динамо» Брянск – «Иртыш» Омск, «Краснодар-2» в гостях у «Челябинска»
Клубы LEON Второй лиги А проведут перенесенные матчи.
Брянское «Динамо» сыграет с «Иртышом», «Челябинск» примет «Краснодар-2», «Родина-2» – «Уфу».
LEON Вторая лига
Дивизион А
Перенесенные матчи
30 мая
Группа «Золото»
3-й тур
«Челябинск» – «Краснодар-2» – 16:30
4-й тур
«Родина-2» – «Уфа» – 15:00
«Велес» – «Новосибирск» – 18:00
«Муром» – «Чайка» – 18:00
29 мая
Группа «Серебро»
4-й тур
«Торпедо» Миасс – «Химик» – 16:00
«Калуга» – «Спартак» Кострома – 16:00
«Волга» Ульяновск – «Авангард» Курск – 17:00
«Текстильщик» – «Машук-КМВ» – 18:30
«Динамо» Брянск – «Иртыш» Омск – 18:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.