Булыкин про Глушенкова в «Зените» или «Спартаке»: «Рассматривал бы иностранные варианты на его месте, а если их не будет – играл в «Локо» дальше»

Теги Спартак Локомотив Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Максим Глушенков Футбол

Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе Максима Глушенкова из «Локомотива».

Ранее стало известно, что интерес к полузащитнику проявляют «Зенит» и «Спартак».

– Они действительно могут им интересоваться, российский футболист. За какую цену его продадут? И продадут ли вообще? Я вижу правильной стратегию развития наших футболистов, чтобы они становились лучшими в нашей лиге и еще, желательно, чтобы уезжали в Европу.

– Глушенков не будет сидеть в «Зените»?

– Сидеть не будет, шансы в «Зените» есть у всех, вопрос, как ты их используешь. Но 6 млн кажутся небольшой суммой. Хорошей зарплатой его могут переманить «Зенит» или «Спартак». Дешево его не продадут. Я бы на его месте рассматривал иностранные варианты, а если их не будет – играл в «Локомотиве» дальше.

В клубе ему доверяют, есть много игрового времени, и как сложится там, не ясно. Если только зарплату предложат в три раза больше, конечно, тогда он пойдет в «Зенит» или «Спартак», – сказал бывший игрок «Локомотива».

5 комментариев
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Надо еще один хороший сезон в Локо и тогда можно в Европу поехать.
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Там агент Андреев. Как он решит, так и будет.
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Посмотрим. Ему решать где лучше.
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Будешь на месте Глущенкова, играй где хочешь.
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