Чемпионат Италии. «Милан» против «Ювентуса», «Интер» в гостях у «Сассуоло»

сыграет в гостях с «Сассуоло» в 9-м туре Серии А.

Также в субботу сразится с .

В воскресенье «Наполи» встретится на выезде с «Кремонезе», примет «Лечче».

Завершится тур в понедельник матчем «Фиорентина» – «Лацио».

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А