Чемпионат Италии. «Милан» против «Ювентуса», «Интер» в гостях у «Сассуоло»

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«Интер» сыграет в гостях с «Сассуоло» в 9-м туре Серии А.

Также в субботу «Милан» сразится с «Ювентусом».

В воскресенье «Наполи» встретится на выезде с «Кремонезе», «Рома» примет «Лечче».

Завершится тур в понедельник матчем «Фиорентина» – «Лацио».

Чемпионат Италии

9-й тур

Сассуоло – Интер
Дата проведения
8 октября, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Ювентус
Дата проведения
8 октября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Сампдория
Дата проведения
8 октября, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Эмполи
Дата проведения
9 октября, 13.30, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Аталанта
Дата проведения
9 октября, 16.00, «Фриули»
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Салернитана – Верона
Дата проведения
9 октября, 16.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монца – Специя
Дата проведения
9 октября, 16.00, «Stadio Comunale Brianteo»
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Кремонезе – Наполи
Дата проведения
9 октября, 19.00, «Stadio Giovanni Zini»
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Рома – Лечче
Дата проведения
9 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Лацио
Дата проведения
10 октября, 21.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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