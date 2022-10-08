Чемпионат Италии. «Милан» против «Ювентуса», «Интер» в гостях у «Сассуоло»
«Интер» сыграет в гостях с «Сассуоло» в 9-м туре Серии А.
Также в субботу «Милан» сразится с «Ювентусом».
В воскресенье «Наполи» встретится на выезде с «Кремонезе», «Рома» примет «Лечче».
Завершится тур в понедельник матчем «Фиорентина» – «Лацио».
9-й тур
- Дата проведения
- 8 октября, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 8 октября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 8 октября, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 9 октября, 13.30, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 9 октября, 16.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 9 октября, 16.00, «Ареки»
- Дата проведения
- 9 октября, 16.00, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 9 октября, 19.00, «Stadio Giovanni Zini»
- Дата проведения
- 9 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 10 октября, 21.45, «Артемио Франки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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