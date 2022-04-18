Суперкамбэк «Реала», потасовка в матче «Сочи» и «Локо», фигуристы на карантине перед встречей с Путиным, «Челси» в финале Кубка Англии и другие новости

1. Очередной суперкамбэк выдал «Реал», отыгравшись с 0:2 в матче с «Севильей» – победу принес на 92-й минуте Карим Бензема, который установил личный рекорд результативности. У «Мадрида» семь побед в восьми последних матчах Ла Лиги. Не омрачили триумф «Мадрида» даже судейские ляпы: Камавинга, похоже, избежал красной карточки, а гол Винисиуса отменили, хотя мяч попал в плечо, а не в руку.

«Атлетико» на 10-й добавленной минуте дожал «Эспаньол» и обострил борьбу за топ-4 в Примере. Остальные результаты можно изучить здесь.

2. Жарко было и в матче «Сочи» против «Локомотива». В начале 2-го тайма с поля удалили Кухту и Родригао, которые едва не подрались! Изидор повторил бомбардирский рекорд Языджи, «Сочи» в концовке спас Ванья Дркушич – ничья 2:2. Пресс-служба южан после игры высмеяла поведение Кухты, Ротенберг сказал, что судья сломал игру.

Остальные результаты 25-го тура РПЛ смотрите здесь.

3. Фигуристы сборной России отправились на карантин перед визитом к Путину. Кристина Резцова тоже в ожидании встречи с президентом.

4. «Челси» спокойно прошел «Кристал Пэлас» и пробился в финал Кубка Англии к «Ливерпулю». Это всего второй случай, когда одни и те же команды разыграют оба английских Кубка в рамках одного сезона. Томас Тухель выиграл все 11 полуфиналов в своей тренерской карьере.

5. В Бундеслиге «Лейпциг» Доменико Тедеско взлетел уже на 3-е место после победы над «Байером». «Бавария» разгромила «Арминию» (3:0), но российские болельщики этого не увидели из-за прерванной трансляции «Матч ТВ». Все результаты тура – здесь.

6. «ПСЖ» обыграл «Марсель» во французском класико, в очередной раз не дождавшись голов от Месси. Хотя Лео дважды забил, но оба мяча отменили. Зато приличную форму набрал Неймар. Остальные результаты Лиги 1 – здесь.

7. НХЛ. «Вашингтон» и «Миннесота» вышли в плей-офф, «Айлендерс» лишились шансов. Владимир Тарасенко установил личный рекорд по очкам за сезон. Все результаты – здесь.

8. Фигуристу Семененко диагностировали сотрясение мозга после падения на шоу Плющенко в Петербурге.

9. В плей-офф НБА «Майами» разгромил «Атланту», «Бостон» одолел «Бруклин». Другие результаты – здесь.

10. Группа фанатов «Барселоны» собирает митинг против руководства из-за числа фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу». Хави сравнил произошедшее на стадионе с «ограблением в собственном доме».

11. 15 игроков АПЛ сдали положительные допинг-тесты с 2015 по 2020 год, но ни одного не дисквалифицировали.

12. «Ахмат» из-за окончания Рамадана просит ЦСКА о переносе матча РПЛ с 1 мая на 30 апреля.

Цитаты дня

Роналду перед матчем с «Ливерпулем»: «30 хет-триков до 30 лет, 30 – после. Пора нарушить баланс!»

Косторная о травме Семененко: «Как человек, у которого было три сотрясения, хочу сказать, что с башкой у меня все в порядке. Ну, я #######, но это уже не лечится»

Иан Райт: «Без Роналду «МЮ» не был бы и близок к нынешнему месту в таблице. Он восхитителен»