Чемпионат Франции. «Ренн» против «Монако», «ПСЖ» и «Марсель» сыграют в воскресенье

«Ренн» сыграет с в стартовом матче 32-го тура Лиги 1.

В субботу встретится с «Лансом».

В воскресенье состоится игра между и «Бордом, а примет .

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1