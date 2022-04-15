Чемпионат Франции. «Ренн» против «Монако», «ПСЖ» и «Марсель» сыграют в воскресенье

«Ренн» сыграет с «Монако» в стартовом матче 32-го тура Лиги 1.
В субботу «Лилль» встретится с «Лансом».
В воскресенье состоится игра между «Лионом» и «Бордом, а «ПСЖ» примет Марсель».
32-й тур
- Дата проведения
- 15 апреля, 22.00, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 16 апреля, 18.00, «Жоффруа-Гишар»
- Дата проведения
- 16 апреля, 22.00, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 17 апреля, 14.00, «Альянц Ривьера»
- Дата проведения
- 17 апреля, 16.00, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 17 апреля, 16.00, «Моссон»
- Дата проведения
- 17 апреля, 16.00, «Стад Сен-Симфорьен»
- Дата проведения
- 17 апреля, 16.00, «Cтад де л`Об»
- Дата проведения
- 17 апреля, 18.05, «Групама Стэдиум»
- Дата проведения
- 17 апреля, 21.45, «Парк де Пренс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.