Чемпионат Франции. «Ренн» против «Монако», «ПСЖ» и «Марсель» сыграют в воскресенье

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«Ренн» сыграет с «Монако» в стартовом матче 32-го тура Лиги 1.

В субботу «Лилль» встретится с «Лансом».

В воскресенье состоится игра между «Лионом» и «Бордом, а «ПСЖ» примет Марсель».

Чемпионат Франции

32-й тур

Ренн – Монако
Дата проведения
15 апреля, 22.00, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Сент-Этьен – Брест
Дата проведения
16 апреля, 18.00, «Жоффруа-Гишар»
превью матча онлайн статистика

 

Лилль – Ланс
Дата проведения
16 апреля, 22.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика

 

Ницца – Лорьян
Дата проведения
17 апреля, 14.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика

 

Нант – Анжер
Дата проведения
17 апреля, 16.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика

 

Монпелье – Реймс
Дата проведения
17 апреля, 16.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика

 

Метц – Клермон
Дата проведения
17 апреля, 16.00, «Стад Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика

 

Труа – Страсбур
Дата проведения
17 апреля, 16.00, «Cтад де л`Об»
превью матча онлайн статистика

 

Лион – Бордо
Дата проведения
17 апреля, 18.05, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

ПСЖ – Марсель
Дата проведения
17 апреля, 21.45, «Парк де Пренс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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