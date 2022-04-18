«Вашингтон» вышел в плей-офф в 8-й раз подряд

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«Вашингтон» обеспечил себе выход в Кубок Стэнли.

Это случилось благодаря поражению «Айлендерс» от «Торонто» (2:4) в матче чемпионата НХЛ, тогда как «Кэпиталс» сегодня не играли.

После 75 игр «Вашингтон» с 94 очками занимает в Столичном дивизионе 4-е место, опережая на 15 баллов идущих пятыми «Айлендерс», которые лишились шансов на выход в плей-офф.

«Кэпиталс» попали в Кубок Стэнли в 8-й раз подряд.

В прошлом розыгрыше плей-офф «Вашингтон» проиграл в первом раунде «Бостону» (1-4). В 2018 году «столичные» выиграли турнир, победив в финале «Вегас» (4-1).

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