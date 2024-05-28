«Жиркову мы не платим, он кайфует от процесса. Человеческие отношения стоят дороже любых денег». Тренер FC Bus Миллер о защитнике
Виталий Миллер высказался о Юрии Жиркове.
Экс-защитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России в апреле сыграл за БАМOVETS в стыковом матче за выход в основную стадию Winline Медиалиги, но его команда уступила «Тандему» и не попала в групповой раунд.
В мае, во время трансферного окна после пятого тура МФЛ-5 Жирков присоединился к команде Алана Гатагова FC Bus.
– FC Bus не скрывает, что бюджет клуба ограничен. На каких условиях договорились с Жирковым?
– Я хочу сказать, что иногда человеческие отношения стоят дороже любых денег и окладов.
– Никаких денег он не получает?
– Нет. Он кайфует от процесса, команды, раздевалки. Никаких денег мы ему не платим.
Глобально: если бы они у нас и были, мы бы не нашли столько денег, чтобы платить Юрию Валентиновичу, – заявил главный тренер FC Bus в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.
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