«Жиркову мы не платим, он кайфует от процесса. Человеческие отношения стоят дороже любых денег». Тренер FC Bus Миллер о защитнике

Теги Юрий Жирков Виталий Миллер деньги Winline Медиалига FC Bus Медиафутбол

Виталий Миллер высказался о Юрии Жиркове.

Экс-защитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России в апреле сыграл за БАМOVETS в стыковом матче за выход в основную стадию Winline Медиалиги, но его команда уступила «Тандему» и не попала в групповой раунд.

В мае, во время трансферного окна после пятого тура МФЛ-5 Жирков присоединился к команде Алана Гатагова FC Bus.

– FC Bus не скрывает, что бюджет клуба ограничен. На каких условиях договорились с Жирковым?

– Я хочу сказать, что иногда человеческие отношения стоят дороже любых денег и окладов.

– Никаких денег он не получает?

– Нет. Он кайфует от процесса, команды, раздевалки. Никаких денег мы ему не платим.

Глобально: если бы они у нас и были, мы бы не нашли столько денег, чтобы платить Юрию Валентиновичу, – заявил главный тренер FC Bus в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Жирков – в «Автобусе». 26 секунд молчал на камеру при представлении

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3 комментария
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Просто Юрке пообещали трофейный ППШ.
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Миллер просто Миллеру паспорт Жиркова передал)
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А Юра обещал заканчивать в Балтике...
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