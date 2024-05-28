Шик, Кухта, Соучек, Гложек, Коварж и Цоуфал – в заявке Чехии на Евро-2024

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Опубликован состав сборной Чехии на Евро-2024.

Главный тренер Иван Гашек вместе с тренерским штабом выбрал 26 игроков, которые поедут на чемпионат Европы. В их число вошли:

вратари: Витезслав ЯрошШтурм»), Матей Коварж («Байер»), Индржих Станек («Славия»);

защитники: Владимир Цоуфал («Вест Хэм»), Давид Доудера («Славия»), Робин Гранач («Виктория» Пльзень), Давид Юрасек («Хоффенхайм»), Мартин Витик («Спарта»), Томаш Влчек («Славия»), Давид Зима («Славия»);

полузащитники: Томаш Голеш («Славия»), Ладислав Крейчи («Спарта»), Антонин Барак («Фиорентина»), Вацлав Черны («Вольфсбург»), Лукаш Черв («Виктория» Пльзень), Матей Юрасек («Славия»), Ондржей Лингр («Фейеноорд»), Лукаш Провод («Славия»), Михал Садилек («Твенте»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Павел Шулц («Виктория» Пльзень), Моймир Хитил («Славия»);

нападающие: Адам Гложек («Байер»), Томаш Хоры («Виктория» Пльзень), Ян Кухта («Спарта»), Патрик Шик («Байер»).

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4 комментария
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Состав, конечно, так себе
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Ярош, возможно,станет вторым номером в Ливерпуле
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Крепкий середняк, уровня Австрии, шотландии, Польши, венгрии,. Им бы условного Чеха, уйфалуши, росицки !! А так из группы должны выходить- традиционно очень колючая команда и игроки добротные
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Серебряная Чехия-1996 на тот момент тоже была никому неизвестна, а звёздная в 2006 не смогла выйти из группы на ЧМ
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