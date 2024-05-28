Шик, Кухта, Соучек, Гложек, Коварж и Цоуфал – в заявке Чехии на Евро-2024

Опубликован состав сборной Чехии на Евро-2024.

Главный тренер Иван Гашек вместе с тренерским штабом выбрал 26 игроков, которые поедут на чемпионат Европы. В их число вошли:

– вратари: (« »), («Байер»), («Славия»);

– защитники: («Вест Хэм»), Давид Доудера («Славия»), Робин Гранач («Виктория» Пльзень), Давид Юрасек («Хоффенхайм»), Мартин Витик («Спарта»), Томаш Влчек («Славия»), Давид Зима («Славия»);

– полузащитники: Томаш Голеш («Славия»), Ладислав Крейчи («Спарта»), Антонин Барак («Фиорентина»), Вацлав Черны («Вольфсбург»), Лукаш Черв («Виктория» Пльзень), Матей Юрасек («Славия»), Ондржей Лингр («Фейеноорд»), Лукаш Провод («Славия»), Михал Садилек («Твенте»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Павел Шулц («Виктория» Пльзень), Моймир Хитил («Славия»);

– нападающие: Адам Гложек («Байер»), Томаш Хоры («Виктория» Пльзень), Ян Кухта («Спарта»), Патрик Шик («Байер»).