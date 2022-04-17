В матче «Сочи» и «Локомотива» было очень горячо. Во втором тайме дошло до пожара.

Вот видео – обычная борьба в штрафной закончилась двумя красными карточками и дикой суматохой с возможной дракой.

Давайте разбираться.

Старт эпизода: игровой момент в штрафной «Сочи». Защитник Родригао уверенно ставит корпус форварду «Локомотива» Яну Кухте. Чех старательно борется, но в горизонтальном положении прилетает на газон, не добравшись до мяча.

Оказавшись на ногах, Кухта и Родригао активно спорят друг с другом. Судья Василий Казарцев останавливает игру, партнерам приходится сдерживать заведенных игроков.

Как только футболисты вроде бы успокоились, Казарцева пригласили к монитору на предмет возможной красной карточки.

В замедленном повторе все хорошо видно: сначала Кухта коленом уперся в грудь Родригао.

Другой ракурс подтверждает: это не обман зрения, Кухта специально делал сопернику больно.

Причем уже после игры со слов тренера «Сочи» Владимира Федотова мы узнали, что это было особенно неприятно для Родригао: Ч»еловеку поставили укол перед игрой. Он вышел на поле на морально-волевых, у него была травма ребер. И когда тебе туда «с продавчиком» на больное место наступают, какая может быть реакция? », – комментировал Федотов.

Бразилец, почувствовав давление на груди, в ответ правой ногой зарядил по ноге уже убегающего с места происшествия Кухты. После этого чех с криком рухнул на газон.

Казарцев изучал эпизод ровно три минуты (с 56:05 до 59:05), просматривая стык с разных ракурсов. Суровый вердикт – две красные карточки.

Кухта принял свою индифферентно, за Родригао еще вступался Сослан Джанаев, вратарь «Сочи».

И если бы на этом все закончилось. Еще одна яркая вспышка агрессии была впереди.

Направившись в раздевалку, Родригао окликнул Кухту и пальцем показал на подтрибунное помещение. Видимо, намекал на продолжение разборок.

Кухта вроде бы не очень хотел отвечать. Его почти не держали, а Родригао контролировали несколько игроков «Сочи».

Бразилец вроде бы сделал вид, что спокоен, но вдруг резко ускорился в сторону Кухты по дуге. Решил не дожидаться, пока скроются в подтрибунке.

Пока Кухта спешно убегал, персонал «Сочи» вместе с футболистами сдерживали Родригао. Кто-то даже упал на его пути.

Жоаозиньо изо всех сил сдерживал более рослого партнера.

Обрусевший бразилец и проводил Родригао в раздевалку.

«Сложно предъявлять претензии Родригао, когда человек по нему прошелся, – отреагировал тренер «Сочи» Владимир Федотов после игры. – Да, Родригао махнул в ответ, но как он должен был поступить, когда по тебе кто-то идет?

– То есть здесь была провокация со стороны Кухты?

– Да, и не первая. Стопроцентная».

Пламенные 2:2 на табло при игре 10 на 10 сохранились.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев; кадры трансляции «Матч ТВ»