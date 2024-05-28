Глава CBS Sports о матчах еврокубков или новом турнире в США: «Не удивлюсь, если что-то такое произойдет в течение 6 лет. УЕФА бы этого хотелось»
Глава CBS Sports сообщил, что УЕФА хочет активнее работать на рынке США.
У руководителя телевизионной сети спросили, обсуждался ли с Союзом европейских футбольных ассоциаций вопрос проведения игр в Америке или запуска нового турнира.
«Это хороший вопрос, и вы правы, об этом постоянно говорят.
На данный момент нам нечего сказать по этому поводу, но я бы не удивился, если бы в течение ближайших шести лет что-то такое произошло. Мы это приветствуем. И УЕФА бы этого хотелось», – сказал Дэвид Берсон.
Матчи АПЛ и Ла Лиги в США – все ближе. ФИФА больше не против