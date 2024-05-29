Семшов о Сафонове в «ПСЖ»: «Не исключаю, что он будет первым номером. Удачный трансфер и для Матвея, и для нашего футбола»
Игорь Семшов высказался о переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».
Ранее стало известно, что российский вратарь подпишет контракт на 5 лет с парижским клубом. «Краснодар» получит 20 миллионов евро с учетом бонусов за трансфер игрока.
«Это удачный трансфер для российского футбола. И для Матвея, и для нашего футбола – это удачный трансфер.
Что касается «ПСЖ», то все покажет время, потому что Матвей должен завоевать место в стартовом составе. Я считаю, что все возможно. Да, Доннарумма вратарь сборной Италии, но и Матвей – вратарь сборной России. Все доказывается на футбольном поле и в тренировочном процессе.
Не исключаю, что Матвей будет первым номером в «ПСЖ», – сказал бывший полузащитник сборной России.