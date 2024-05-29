Семшов о Сафонове в «ПСЖ»: «Не исключаю, что он будет первым номером. Удачный трансфер и для Матвея, и для нашего футбола»

Теги ПСЖ Игорь Семшов премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Джанлуиджи Доннарумма Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Игорь Семшов высказался о переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что российский вратарь подпишет контракт на 5 лет с парижским клубом. «Краснодар» получит 20 миллионов евро с учетом бонусов за трансфер игрока. 

«Это удачный трансфер для российского футбола. И для Матвея, и для нашего футбола – это удачный трансфер.

Что касается «ПСЖ», то все покажет время, потому что Матвей должен завоевать место в стартовом составе. Я считаю, что все возможно. Да, Доннарумма вратарь сборной Италии, но и Матвей – вратарь сборной России. Все доказывается на футбольном поле и в тренировочном процессе.

Не исключаю, что Матвей будет первым номером в «ПСЖ», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Сафонов в «ПСЖ» – теперь это реально

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3 комментария
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Первым сразу не будет точно. Но шансы стать первым будут. Важно будет ими воспользоваться
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Радостно, когда видишь, как наши игроки отправляются с именитые клубы. Может на их примере новое поколение подрастёт и будет к этому стремиться, а не к тепличным условиям.
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От таких предложений не отказываются, Матвей счастливчик. ПСЖ за 20 миллионов мог подписать довольно таки не мало классных вратаре. Даже с учетом того, что Матвей будет вторым номером, это полезный переход. Матчи в основе в любом случае будут, тренировке с игроками топ уровня сделают Сафонова еще сильнее. Пятый российский игрок в топ 5 чемпионатов Европы. Все таки никакие деньги не заменят полные стадионы болельщиков, атмосферу и еврокубки.
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