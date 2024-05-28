Слишкович об РПЛ: «В топ-7 либо топ-8 лучших лиг мира. Уровень упал после ухода некоторых легионеров, но не сильно, чуть-чуть»

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович оценил уровень чемпионата России.

– Есть пятерка лучших лиг Европы, о которой все знают. А РПЛ на каком месте в списке лучших лиг? В топ-10 чемпионата входит?

– Конечно! Вы скажите мне, а какой чемпионат есть лучше?

– Чемпионат Португалии?

– Окей, один чемпионат есть.

– Голландский чемпионат?

– Кроме «Аякса», «Фейоноорда» и ПСВ... Не засчитываем этот чемпионат, он не лучше РПЛ.

– Получается, РПЛ занимает седьмое место в списке лучших лиг Европы?

– Да, топ-7 либо топ-8 в списке лучших лиг Европы! А это значит – и мира!

– Как вам кажется, уровень РПЛ за последние несколько сезонов сильно упал?

– Конечно, уровень упал, когда некоторые легионеры приняли решение не играть в России. Но не сильно, а лишь чуть-чуть. РПЛ – это серьезный, физический чемпионат, – сказал тренер «Спартака».

Слишкович считает, что у «Спартака» и «Зенита» равные составы: «Вендел играет за сборную? Нет. А Мартинс играет, Медина – тоже. Клаудиньо я в сборной не видел»

Владимир Слишкович: «Россия – сильная страна, здесь очень хорошо. Не считаю, что во Франции, Англии или Германии лучше. Конечно, есть люди, которые не живут хорошо, но так везде»

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3 комментария
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Очень сильно хочет остаться, где играют на уровне 8-10, а платят на 3-5.
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Будущий депутат
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Не только легионеры)

Матвей Сафонов перешёл в ПСЖ. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По данным журналиста, французский клуб подписал контракт с вратарем сборной России до 2029 года. Сумма трансфера – 20 миллионов евро.
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