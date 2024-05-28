«Бавария» и Компани завтра могут подписать контракт до 2027-го
Венсан Компани возглавит «Баварию» в ближайшее время.
По информации Bild, клуб сделает официальное заявление о назначении бельгийского специалиста на этой неделе.
Контракт с Компани уже согласован и будет рассчитан до 2027 года. Подписать его могут уже завтра.
Ранее сообщалось, что «Бернли» получит 10-12 миллионов евро в качестве компенсации за переход тренера.
Румменигге о назначении Компани тренером «Баварии»: «Осталось уточнить детали. Пеп высоко о нем отзывался»
В Бундеслиге 2 много бывших топов, которые шумили в еврокубках и выигрывали их.
Клубы 2ой Бундеслиги даже превосходят половину клубов АПЛ (даже не шипа) по инфраструктуре ;)