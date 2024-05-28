«Бавария» и Компани завтра могут подписать контракт до 2027-го

Венсан Компани возглавит «Баварию» в ближайшее время.

По информации Bild, клуб сделает официальное заявление о назначении бельгийского специалиста на этой неделе.

Контракт с Компани уже согласован и будет рассчитан до 2027 года. Подписать его могут уже завтра.

Ранее сообщалось, что « » получит 10-12 миллионов евро в качестве компенсации за переход тренера.

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