«Бавария» и Компани завтра могут подписать контракт до 2027-го

Теги Бавария Венсан Компани бундеслига Германия Бернли чемпионшип Футбол

Венсан Компани возглавит «Баварию» в ближайшее время.

По информации Bild, клуб сделает официальное заявление о назначении бельгийского специалиста на этой неделе. 

Контракт с Компани уже согласован и будет рассчитан до 2027 года. Подписать его могут уже завтра. 

Ранее сообщалось, что «Бернли» получит 10-12 миллионов евро в качестве компенсации за переход тренера. 

Румменигге о назначении Компани тренером «Баварии»: «Осталось уточнить детали. Пеп высоко о нем отзывался»

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21 комментарий
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Вылетит с Баварией в Чемпионшип 🔥
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Гвардиола просунул Компани в Баварию, теперь еще осталось Де Дзерби пристроить в Реал, и можно спокойно каждый год побеждать в ЛЧ.
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Ответ Born is the King
С таким подходом можно было Анри или Невилла сделать "тренером".
Теда Лассо
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Комментарий скрыт
Шип даже не уровень 2ой Бундеслиге
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С таким подходом можно было Анри или Невилла сделать "тренером".
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Ну это позор какой то....
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Ответ S H A R K
Сравнивай команды шипа и 2ой Бундеслиги)) В Бундеслиге 2 много бывших топов, которые шумили в еврокубках и выигрывали их. Клубы 2ой Бундеслиги даже превосходят половину клубов АПЛ (даже не шипа) по инфраструктуре ;)
Не спорю, но щас то уровень Шипа получше будет, там и футбол более интересный если честно
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Опыт низшей лиги бесценен. Вдруг "Бавария" вылетит во 2-ю бундеслигу? А уже есть подходящий тренер! Мудрое решение!
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Тен Хаг номер 2 едет в Ливерпуль, номер 3 в Баварию. Думаю и в следующем сезоне Кейн останется без трофеев
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Не шути так больше пожалуйста
Сравнивай команды шипа и 2ой Бундеслиги))
В Бундеслиге 2 много бывших топов, которые шумили в еврокубках и выигрывали их.
Клубы 2ой Бундеслиги даже превосходят половину клубов АПЛ (даже не шипа) по инфраструктуре ;)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Комментарий скрыт
С такими выводами люди лежат в спец учреждениях кстати
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Ответ Папа Футбола
Гвардиола просунул Компани в Баварию, теперь еще осталось Де Дзерби пристроить в Реал, и можно спокойно каждый год побеждать в ЛЧ.
Ну в Мадриде Де Дзерби не факт что и с треском бы провалился, те же Солари и Лопетеги 5 лет назад начинали то здорово, просто потом видать поплыли под давлением.
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Компани преуспеет в Баварии, игру он норм ставит, и с таким составом думаю у него все получится
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Лучше бы Мотту взяли
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Это какой-то сюр.
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Вот лажа......... Вопрос в другом.. под кого его взяли? Клопп? Тот же Пеп? Явно ставка не на Компани... Конечно, может выстрелить, но прям сейчас это выглядит как SOS!
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Следующий сезон покажет чего стоят рекомендации Пепа.
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Почему нельзя дать контракт на год???
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Да, интересно, кому там вообще в голову пришла идея взять тренера из клуба вылетевшего в шип, один вопрос - его выпнут после первого круга или дадут доработать сезон?
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