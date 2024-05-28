Каррера считает, что Москва похорошела при Собянине: «Да, очень сильно! Тут просто чудесно!»

Теги Асколи премьер-лига Россия Д3 Италия Сергей Собянин Массимо Каррера Политика Спорт-Экспресс Футбол

Массимо Каррера высоко оценил работу Сергея Собянина на посту мэра Москвы.

– В Москве просто чудесно! Я уезжаю сегодня.

– Похорошела ли Москва при Собянине?

– Да, очень сильно! – сказал бывший главный тренер «Спартака».

Каррера приехал поддержать «Народную Команду» в Медиалиге. Клуб набрал первые очки в сезоне

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76 комментариев
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Уровень журналистики пробивает новое дно
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+44
Естественно, когда столица тратит на освещение например, столько , сколько бюджет всей Псковской области
+41
-4
+37
Ответ Дядя ТУРА
Естественно, когда столица тратит на освещение например, столько , сколько бюджет всей Псковской области
Да и на освящение столько же тратит
+29
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+27
Ответ Дядя ТУРА
Естественно, когда столица тратит на освещение например, столько , сколько бюджет всей Псковской области
Нет времени на раскачку, нужно сплотиться и потерпеть, внешние враги окружили кольцом!
+27
-4
+23
а Каррера прямо был хорошо знаком с Москвой до Собянина?
журналист из СЭ либо умственно отсталый, раз задает такие вопросы, либо продался за стопку вонючих купюр, чтобы притащить политику в спорт по указке тех, кто громче всех орет про "спорт вне политики"
+24
-3
+21
Ответ superbro
Уровень журналистики пробивает новое дно
Хорошо хоть журналист не предложил бургеров хлопнуть
+14
0
+14
Как будто Каррера жил при Лужкове и имеет возможность сравнивать)))
+9
0
+9
Ответ JohnnyMulka
чем, газом? а кушаете вы че? у вас ниче не растет
А у вас что растет? Плитка тротуарная?)
+8
0
+8
хлопнул бургер за здоровье Собянина
+6
0
+6
Что там говорить, нет лучше города-мегаполиса,
чем Москва! и это при том, что в ней на три миллиона человек больше, чем в Нью-Йорке.
+5
0
+5
Несомненно лучший город России, и один из лучших в мире
+7
-2
+5
Ответ Onion
А у вас что растет? Плитка тротуарная?)
Ага. Урожай регулярно собирают и новую высаживают)
+4
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Москва лучший город земли!
+5
-1
+4
Ответ Иван Шуткин
А что Питер ничего не может изменить со своим городом?) Бюджет примерно такой же, как в Москве. Там триллион на 5 миллионов, а в Москве 3 триллиона на 15 миллионов, наверно дело в людях, а не в деньгах.
У Москвы 5трл. Но это, конечно, не меняет того, что Петербургом управляют кретины. А в Калининграде или в Нино при меньшем бюджете дела получше.
+3
0
+3
так и есть!Москва действительно красива! об этом пишут многие международные обозреватели..
+3
0
+3
Как похорошел Собянин при Москве
+4
-1
+3
Ответ хай
Комментарий удален модератором
не в тему пишешь
+3
0
+3
Интересная статья, спасибо
+3
0
+3
Ответ Ком иль фо
И? на что это влияет?
Галкин, ну хватит вам. оставайтесь на земле обетованной
+2
0
+2
Ответ Kai Blum
Покажите дяде Березники
себя покажи, например просто комнаты
+2
0
+2
Ответ Зеленский
Вот в США в каждом штате своя Москва с небоскрёбами.Разница в развитии в век
ну что скажешь против хозяев?
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Ответ Юрий Бабкин
Журналист - тролль 80-го уровня.
галкин прекратите
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Ответ interested
Что там говорить, нет лучше города-мегаполиса, чем Москва! и это при том, что в ней на три миллиона человек больше, чем в Нью-Йорке.
Чем условный Шанхай хуже?
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Ответ Onion
А у вас что растет? Плитка тротуарная?)
Ну не поребрики с курой с гречей)) и не парадные)
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Ответ Зеленский
Вот в США в каждом штате своя Москва с небоскрёбами.Разница в развитии в век
В США мегаполисы это наркоманские помойки.

А так, учитывая, что в Нью-Йорке до сих пор паровая система отпления, то ты прав, разница в век ))
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Ответ bevooch
Нет времени на раскачку, нужно сплотиться и потерпеть, внешние враги окружили кольцом!
Нет времени на раскачку, нужно срочно продолжать отрицательный рост.
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Ответ Иван Шуткин
А что Питер ничего не может изменить со своим городом?) Бюджет примерно такой же, как в Москве. Там триллион на 5 миллионов, а в Москве 3 триллиона на 15 миллионов, наверно дело в людях, а не в деньгах.
А почему ты делишь бюджет на людей, а не на площадь города?
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Ответ ДМ-1чемпион
Москва лучший город земли!
100%
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А раньше все говорили как Москва похорошела при Лужкове.
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И хлопнул пиццу за здоровье Собяни?
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