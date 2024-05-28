Каррера считает, что Москва похорошела при Собянине: «Да, очень сильно! Тут просто чудесно!»

Массимо Каррера высоко оценил работу Сергея Собянина на посту мэра Москвы.

– В Москве просто чудесно! Я уезжаю сегодня.

– Похорошела ли Москва при ?

– Да, очень сильно! – сказал бывший главный тренер «Спартака».

Каррера приехал поддержать «Народную Команду» в Медиалиге. Клуб набрал первые очки в сезоне