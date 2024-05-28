Каррера считает, что Москва похорошела при Собянине: «Да, очень сильно! Тут просто чудесно!»
Массимо Каррера высоко оценил работу Сергея Собянина на посту мэра Москвы.
– В Москве просто чудесно! Я уезжаю сегодня.
– Похорошела ли Москва при Собянине?
– Да, очень сильно! – сказал бывший главный тренер «Спартака».
Каррера приехал поддержать «Народную Команду» в Медиалиге. Клуб набрал первые очки в сезоне
журналист из СЭ либо умственно отсталый, раз задает такие вопросы, либо продался за стопку вонючих купюр, чтобы притащить политику в спорт по указке тех, кто громче всех орет про "спорт вне политики"
чем Москва! и это при том, что в ней на три миллиона человек больше, чем в Нью-Йорке.
А так, учитывая, что в Нью-Йорке до сих пор паровая система отпления, то ты прав, разница в век ))