Футболист топ-клуба РПЛ сыграет за один из грандов Медиалиги. Имя игрока держат в секрете

С 7-го тура в заявке одного из грандов Медиалиги появится игрок топ-клуба РПЛ.

Об этом рассказал президент МФЛ Николай Осипов.



«Мне в последний день трансферного окна написал руководитель одной из команд и сказал, что у них с 7-го тура в заявке появится футболист. Но сейчас они не хотят палить и загружать его в базу МФЛ, потому что хотят сделать из этого инфоповод.

Имеет ли команда на это право? Считаю, что имеет. Имею ли я право на это? Считаю, что тоже имею. У меня есть доказательства – скрин переписки, где есть дата, запрос и мое подтверждение. Мне кажется, что это правильно.

Не может человек из РПЛ появиться в заявке клуба МФЛ раньше окончания РПЛ. Если об этом заявят перед последним туром РПЛ, когда команда футболиста бьется за чемпионство в том числе, человек получит по ####### (заднице), как было с Джикией и Соболевым когда-то.

Есть ощущение, что такие вещи можно делать. Если договоренности команды и игрока будут соблюдены, то да – в гранде МФЛ появится игрок из топ-клуба РПЛ», – заявил президент Winline Медиалиги.