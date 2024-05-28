Футболист топ-клуба РПЛ сыграет за один из грандов Медиалиги. Имя игрока держат в секрете

Теги премьер-лига Россия Winline Медиалига Николай Осипов возможные трансферы Медиафутбол

С 7-го тура в заявке одного из грандов Медиалиги появится игрок топ-клуба РПЛ.

Об этом рассказал президент МФЛ Николай Осипов.

«Мне в последний день трансферного окна написал руководитель одной из команд и сказал, что у них с 7-го тура в заявке появится футболист. Но сейчас они не хотят палить и загружать его в базу МФЛ, потому что хотят сделать из этого инфоповод.

Имеет ли команда на это право? Считаю, что имеет. Имею ли я право на это? Считаю, что тоже имею. У меня есть доказательства – скрин переписки, где есть дата, запрос и мое подтверждение. Мне кажется, что это правильно.

Не может человек из РПЛ появиться в заявке клуба МФЛ раньше окончания РПЛ. Если об этом заявят перед последним туром РПЛ, когда команда футболиста бьется за чемпионство в том числе, человек получит по ####### (заднице), как было с Джикией и Соболевым когда-то.

Есть ощущение, что такие вещи можно делать. Если договоренности команды и игрока будут соблюдены, то да – в гранде МФЛ появится игрок из топ-клуба РПЛ», – заявил президент Winline Медиалиги.

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15 комментариев
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Джикия это) хоть где-то поиграет в этом году
+18
-3
+15
А у нас в РПЛ есть топ клубы?))
+10
0
+10
Ответ kilo_gilo
Джикия это) хоть где-то поиграет в этом году
Тогда врут про топ клуб
+8
-1
+7
Либо Дзюба, либо Джикия. Без вариантов.
+3
0
+3
Камон, парни, в РПЛ нет топ-клубов, а в Медиалиге грандов)))))))
+1
0
+1
Ответ Клирик
А у нас в РПЛ есть топ клубы?))
Да, топ 16 рпл.
Еще вон и гранды в медиалиге есть
+1
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+1
Задница-####(четыре буквы)
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Это Джордан, сюрприз не получился)))
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Гранд мастер круче звучит
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Kлаудинью за чисто Питер, на кубок как раз доиграют
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Топ-клуба из России?
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Ответ Topwintop
Тогда врут про топ клуб
Так он же вроде в Ростов переходит
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Ответ kilo_gilo
Джикия это) хоть где-то поиграет в этом году
у него нет клуба
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Ответ Black Phoenix
Либо Дзюба, либо Джикия. Без вариантов.
Смолов?
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Ответ Клирик
А у нас в РПЛ есть топ клубы?))
Гранд медиалиги 🤦‍♂️
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